Darbe komisyonu raporuna ne oldu?

Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Üyesi Zeynel Emre, AKP'nin Mecliste görüşülmesini istemediği için komisyon raporunu Meclise getirmediğini söyledi.

Çağrı SARI

İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun darbe girişimin bir numaralı sanığı olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı göstermesinin ardından başlayan tartışmada son olarak, Erdoğan’ın avukatları Kılıçdaroğlu’ya tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu aynı konuşmada “Versin mahkemeye, siyasi ayağı ispat edeceğim” demişti. Erdoğan’ın dava açması ile görülecek duruşmalarda 2015 yılına kadar süren AKP- Cemaat ilişkisine ilişkin, CHP’nin belgeler sunması bekleniyor.

Darbe Komisyonunun hazırladığı ve kamuoyuyla paylaştığı rapor üzerinden neredeyse bir yıl geçti ancak rapor ne vekillere ulaştırıldı ne de Meclis Genel Kuruluna getirildi.

Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun taslak raporunu geçtiğimiz yıl 26 Mayıs’ta açıklamıştı. Ağır aksak ilerleyen komisyon toplantılarından çıkan rapora muhalefet itiraz etmişti. MHP-CHP ve HDP’nin de şerh raporları sunulmuştu. O tarihten bu yana rapor hâlâ beklemede.

Kemal Kılıçdaroğlu’ya açılan davayı sorduğumuz 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Üyesi Zeynel Emre, komisyonun hazırladığı raporun üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hâlâ komisyon tarafından hazırlanan raporun milletvekillerine ulaşıp, Mecliste görüşülmediğini söyledi. Raporun mecliste görüşülmesini AKP’nin istemediğini söyleyen Emre, bunu da AKP ve Cemaatin nasıl birlikte yol aldıklarının tartışılmasını istememesine bağladı.

RAPORUN GENEL KURULA GELMESİ İSTENMİYOR

Bu kadar uzun süre raporun ortada olmamasını eleştiren Zeynel Emre, Cemaatın adliyeden emniyete bir çok kurumda nasıl, kimin eliyle örgütlendiğinin, nasıl büyüdüğünün ortaya çıkmasının istenmediğini söyledi. CHP’li Zeynel Emre şöyle konuştu “Erdoğan boşu boşuna millet affetsin demedi. Mesela 17-25 Aralık’tan bahsediyorlar ama 17-25 Aralık’tan darbeye kadar olan dönemde dahi AKP eliyle FETÖ’nün kamulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla nereden baksanız sorumluluk büyüyor. En büyük sorumluluk kendilerinde, yetkili pozisyonda oturan kim derseniz, elbette ki Erdoğan. Genel Başkanımızın söylediğinden dava açmak normal bir hukuk devletinde olmaz.

DAVA AÇILMASI SİYASİ AYAĞIN KONUŞULMASI DEMEK!

Darbe komisyonun çıkardığı raporun ardından eklerle beraber yeni rapor yazdık. Delil ve belgeleri ile... Mesela bir örnek, AYM’nin iki üyesi tutuklu. Bunları kim AYM üyesi yaptı? Kaldı ki içlerinden birini önce Denizcilik Bakanlığına atadılar ki AYM’ye atanabilsin diye. Yani bu Cemaat büyük bir doğal afetmiş de onların döneminde gelmiş gibi hareket tarzları var. Dava açılınca, somut bilgi ve belgeler mahkemeye sunulacak. Bence keşke bu davayı açmasaydık diyecekler. Çünkü kamuoyu tartışmaya başlayacak.

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 05:10

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