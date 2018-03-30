Kızıldere katliamı 46. yılında 

Kızıldere Katliamı’nda öldürülen devrimciler 46. yılda da Ankara'da mezarları başında anılacak.

Kızıldere Katliamı’nda öldürülen Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdai Arıkan, Saffet Alp, Sabahattin Kurt, Ertan Saruhan, Nihat Yılmaz ve Ahmet Atasoy bugün ölüm yıl dönümlerinde anılacaklar.

27 Mart 1972 günü Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarını engellemek için THKP-C ve THKO üyeleri, NATO Üssündeki iki İngiliz görevliyi rehin aldı. Tokat’ın Kızıldere köyüne gelen THKP-C ve THKO militanlarının kaldığı ev, birkaç gün sonra askeri birlikler tarafından kuşatıldı. Görüşme yapılması isteğine uyarak çatıya çıkan Mahir Çayan, Ertuğrul Kürkçü, Cihan Alptekin ve Saffet Alp’e ateş açıldı. Herkesin öldürüldüğü saldırıdan yalnızca Ertuğrul Kürkçü kurtulabildi. Tarihe Kızıldere Katliamı olarak geçen olayda hayatını kaybedenler, 46. yılında da mezarları başında anılacak. (Ankara/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 04:20

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