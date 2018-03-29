Dünyaca ünlü akademisyenlerden Boğaziçili öğrencilere destek

Farklı ülkelerden 87 akademisyen, yayınladıkları açık mektupla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefindeki Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek verdi.

Aralarında Judith Butler ve Nancy Fraser’ın da olduğu 87 akademisyen, Boğaziçi Üniversitesindeki öğrencilere dönük gözaltı ve baskıları kınayan bir açık mektup kaleme aldı.

Öğrencilerin savaş karşıtı eylemleri sebebiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hedef gösterilmesi ve akabinde gözaltına alınmasına tepki gösteren akademisyenler, tüm öğrencilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Metnin tamamı şöyle:

“Dünya üzerindeki akademik çevrelerin üyeleri olarak, Boğaziçi Üniversitesindeki öğrencilere yönelik son gözaltı ve tacizlere şiddetle karşı çıkıyoruz. 19 Mart 2018’de öğrenciler, Suriye’nin Afrin kentindeki işgalde savaşan Türk askerlerini destekleyen, İslam Araştırmaları Kulübü’nün organize ettiği kampüs etkinliğine karşı bir eylem yaptı. Kampüsteki gözaltılar ve sonrasında öğrencilerin evlerine ve yurtlarına dönük polis baskınları, Türkiye’de siyasi ifadeyi ve muhalefeti kriminalize etmeye dönük rahatsız edici gidişatın devamı olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu öğrencilerden ‘teröristler’ olarak bahsetmiş ve onları Boğaziçi Üniversitesinden kovma sözü vererek öğrencileri herhangi bir üniversitede eğitim görme hakkından yoksun bırakmak istemektedir. Erdoğan’dan buna benzer sözlü saldırıları daha önce de duyduk ve bunlar binlerce akademisyenin, öğrencinin, sanatçının, insan hakları savunucusunun tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Türk hükümetine, gözaltındaki tüm öğrencilerin serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz.

Türk hükümetine, öğrenciler hakkında siyasi söylemleri sebebiyle başlatılan tüm soruşturmaları ve gözaltıları sonlandırması çağrısı yapıyoruz.

Karşı karşıya oldukları büyük risklere rağmen cesurca muhalefetlerini ortaya koyan öğrencilerle dayanışma içerisinde olduğumuzu bildiriyoruz.

Elimizdeki genel ve özel tüm imkanlarla bu öğrencileri destekleyeceğimizi bildiriyoruz.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 23:44

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