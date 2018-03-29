Nusaybin'de kayyım Newroz Anıtı’nı yıktı

Nusaybin Belediyesi’ne atanan kayyım, '92 Newroz’unda öldürülen 16 kişinin anısına yapılan Newroz Anıtı’nı yıktı.

Nusaybin Belediyesi’ne atanan kayyım, 92 Newroz’unda öldürülen 16 kişinin anısına yapılan Newroz Anıtı’nı yıktı. Belediye, anıtın yerine saat kulesi dikeceğini duyurdu.

Mardin Nusaybin Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Kaymakam Ergün Baysal, 1992 yılında kentte yapılan Newroz kutlamaları sırasında açılan ateş sonucu öldürülen 16 yurttaş anısına yapılan Newroz Anıtı’nı yıktırdı. Devrim Mahallesi’nde bulunan Newroz kavşağında bulunan ve 16 yurttaşı sembolize eden kurşunlanmış eller ile Newroz’u temsil eden meşalelerinde yer aldığı anıt, belediyeye bağlı ekipleri tarafından kepçe ile tamamen yıkıldı.

NEWROZ KUTLAMASI SONRASI YIKIM

Sosyal medya hesabında yıkımın fotoğrafını paylaşan belediye, anıtın yerine saat kulesi yapacağını duyurdu.

2013 yılında yapılan ve geçtiğimiz yıllarda ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında güvenlik güçleri tarafında açılan ateş sonucu tahrip edilen anıtın, kentte 21 Mart tarihinde yapılan görkemli Newroz kutlamasının hemen ardından yıkılması ise dikkat çekti. (Mardin/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 15:11

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