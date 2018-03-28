İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve güvercin figürleri söküldü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı’nda bulunan İnsan Hakları Anıtı’ndaki İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin yazılı olduğu levha ve güvercin figürleri “kimliği belirsiz” kişi veya kişilerce söküldü.

Bildirgenin bulunduğu kaideye dokunulmazken, levhanın cumartesi gününden bu yana yerinde olmadığı öğrenildi.

Parkta görevli Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çalışanları, bildirgenin çalındığını ileri sürdü. Çevre esnafı ise Cumartesi gününden bu yana anıt üzerindeki yazıların olmadığını, ama kim veya kimler tarafından söküldüğünü bilmediklerini söyledi. (Diyarbakır/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 18:35

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