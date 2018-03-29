2017 yılı ekonomik büyüme rakamı yüzde 7.4 olarak açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılında gayrisafi yurt içi hasılanın 2016 yılına göre yüzde 7.4 büyüdüğünü açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdüğünü açıkladı. 2017 yılının dördüncü çeyrek ekonomik büyümesi ise yüzde 7.3 olarak hesaplandı.

2016 yılında 862 milyar 744 milyon dolar olarak belirlenen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), 2017 yılında 851 milyar 46 milyon dolara geriledi. Dolar bazında GSYH 2017 yılında yüzde 1.35 küçüldü.

TÜİK verilerine göre, 2017 yılında GSYH cari fiyatlarla 38 bin 660 lira ya da 10 bin 597 dolar olarak belirlendi. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon liraya çıktı.

TÜİK verilerine göre, 2017 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak;

- Tarım sektörünün katma değeri yüzde 4.7 arttı

- Sanayi sektörü yüzde 9.2 arttı

- İnşaat sektörü yüzde 8.9 arttı

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 10.7 arttı. (DHA)

Türkiye 3. çeyrekte yüzde 11,1 büyüdü: Bu büyüme nasıl oldu?

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 10:42

www.evrensel.net