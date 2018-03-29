Midilli'ye bir günde 300 mülteci geçti

Midilli Adası'na dün 300 mülteci çıktı. Moria göçmen ağırlama kampı adanın daha fazla mülteci ağırlama kapasitesinin olmadığını açıkladı

Midilli Adası'na dün 300 mülteci çıktı. Moria göçmen ağırlama kampı görevlileri, adanın daha fazla mülteci ağırlama kapasitesinin olmadığını bildirdi.

Çarşamba günü boyunca Midilli Adası'nın sekiz değişik kıyısına toplam üç yüz mültecinin çıktığı öğrenildi. Moria mülteci ağırlama kampı görevlileri, kampın daha fazla mülteci ağırlama olanağının olmadığını duyurdu. Kapasitesinin çok üstünde hizmet vermek zorunda kalan Moria Kampı'nın bugüne kadar 5 bin 300 mülteci ağırladığı belirtildi. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 02:08

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