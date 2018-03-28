Torununa cinsel istismardan 32 yıl hapis cezası aldı

Mersin'de 5 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan şahıs, 32 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Turan DAL

Mersin

Mersin’in Mut ilçesinde 3 Eylül 2016 tarihinde 5 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle anne Ş. S.’nin şikayeti üzerine hakkında dava açılan M.S., dün Silifke Adliyesi'nde dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada mahkeme heyeti sanık M.S.’ye, çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan 30 yıl ceza verdi. En yüksek sınırdan verilen cezada indirim uygulanmadı.

Mahkeme ayrıca sanık hakkında, "sağlık için tehlikeli madde temin etmek" suçundan 1 yıl 1 ay 15 gün, "müstehcenlik" suçundan 1 yıl 6 ay ve bin 8 lira para cezası verdi.

'ÇOCUĞUN BABASININ TÜM ÇABALARINA RAĞMEN ADALET TECELLİ ETTİ'

Avukata Şerife Arıcı Yıldız, verilen cezaya ilişkin “Soruşturma aşamasında baya sıkıntı çektik. Dava çok geç açıldı. Sanık, yargılama aşamasında tutuklandı. Maalesef ki daha öncesinde sanık tutuklanmadı. Verilen cezaya ilişkin ise mahkemenin verdiği ceza en yüksek sınırdan verildi. İndirim uygulanmadı. Çocuğun babasının tüm çabasına rağmen adalet tecelli etti” dedi.

NE OLMUŞTU?

Mersin’de 3 çocuk annesi Şenay S., kayınpederi M.S.’nin, 5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, ardından başlatılan soruşturma sonunda da dava açılmıştı.

Anne Şenay S., eşi O.S.’nin, babasının yaptıklarını bir türlü kabullenemediğini ve şikayetinden vazgeçmesi için sürekli fiziksel şiddet uyguladığını, kendisini evden kovduğunu belirtmişti.

Olaydan sonra Mersin merkezde kiralık bir evde 3 çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan Şenay S.,3 Eylül 2016 tarihinde Mut’taki evlerinde, kayınvalidesinin telefonla arayarak çocukları istemesi üzerine kızının, “Baba ben dedemlere gitmem. Dedem her gittiğimde ben çekiyorum, külotumu indiriyor. Bana içki içiriyor. Bana çıplak filmler izletiyor” dediğini anlatmıştı.

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 22:16

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