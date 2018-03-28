Adana’da tiyatro meşalesi yandı

Adana'da bu yıl 20’ncisi düzenlenen 'Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali' başladı.

Adana'da bu yıl 20’ncisi düzenlenen “Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali” gelenekselleştiği gibi yine dün tiyatroseverlerle buluştu. “Küba, Perküsyon ve Dans” gösterisiyle başlayan ve 30 Nisan’a dek sürecek festivalde 24’ü yerli, 6’sı yabancı, 30 oyun sahnelenecek. Festivalin açılışında, Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü Usta Sanatçı Ayla Algan’a verildi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Sabancı Vakfı Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ile çok sayıda oyuncu ve tiyatrosever katıldı.

‘ADANALILAR FESTİVALE SAHİP ÇIKIYOR’

Ünlü Oyuncu İpek Çeken’in sunduğu ve Dünya Tiyatrolar Günü bildirisini okuduğu törende, Usta Oyuncu Ayla Algan’a Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi. Görsel sunumun ardından Adana Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Sevinç Gediktaş’ın açılış konuşmasıyla başlayan törende sahneye çıkan Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt, festivalin 20 yaşına gelmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Sabancı Vakfı Başkanı Güler Sabancı ise “Adanalılar festivale sahip çıkıyor. Festivali 20 yaşına siz getirdiniz. Emek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.

FESTİVALDE NELER VAR?

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde Küba’dan katılan topluluğun “Küba, Perküsyon ve Dans” gösterisiyle başlayan festivalde, İspanya’dan “Best of Yllana” ve “Yalnızlar”, Litvanya’dan “Godos”, Almanya’dan “Tiyatro Delusio” ve Slovenya’dan “Peter Kuster” oyunları sahnelenecek. Eskişehir Şehir Tiyatrosu “39 Basamak”, Tiyatro Adam “Kafkas Tebeşir Dairesi”, Semaver Kumpanya “Mağrur Fil Ölüleri”, Yolcu Tiyatro “Joko’nun Doğum Günü”, Mam Art “Kızgın Damdaki Kedi”, Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu “Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi”, Tiyatro Keyfi “Çocuk İstiyorum” ve “Gözlerin Ardında Müzikal”, İstanbul Şehir Tiyatroları “Sızı”, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Boyacı”, Seyhan Belediye Tiyatrosu “Asiye Nasıl Kurtulur”, Ankara Devlet Tiyatrosu “Radyo-yu Hümayun” adlı oyunu, Adana Devlet Tiyatrosu da “Ali Baba ve Kırk Haramiler” isimli çocuk oyununu tiyatroseverlere sunacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 21:02

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