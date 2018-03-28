Rusya: Skripal olayında İngiltere bazı bilgileri halktan saklıyor

İngiltere adına ajanlık yapan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nın zehirlenmesine dair açıklama yapan Rusya, Londra yönetimini bilgi saklamakla suçladı.

İngiltere adına uzun yıllar ajanlık yapan Rus Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nın İngiltere’de zehirlenmesinin ardından başlatılan soruşturma süreci hakkında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Londra yönetiminin soruşturmaya ilişkin bazı önemli bilgileri İngiliz halkından sakladığını belirtti.

Londra yönetimine İngiliz istihbaratının dahli olmadığını ispatlama çağrısı yapan Rus Dışişleri, aksi halde Skripal olayını Rusya vatandaşına yönelik bir saldırı olarak değerlendireceklerinin altını çizdi. Açıklamada. “Eğer Rus tarafına tatmin edici kanıtlar sunulmazsa, ciddi siyasi provokasyon sonucunda vatandaşlarımızın hayatına saldırı düzenlendiğini düşüneceğiz. Bu olayda kanıt sunma yükümlülüğünün İngiliz tarafında olduğunun altını bir kere daha çiziyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, Londra yönetiminin ‘Rusya’nın suçu ön yargı’ oluşturmak için dünya genelinde çaba sarf ettiğini de kaydederek şöyle devam etti: “Bilinçli ve önceden planlanmış bir cepheleşmeyi körükleme, Rusya sınırlarında güç gösterisi yapma girişimi var. Salisbury’deki olayın objektif ve kapsamlı olarak ele alınması amacını taşıyan siyasi-diplomatik iş birliğini engelleme çabası aşikar” (DIŞ HABERLER)

Ajan Segei Skripal'in zehirlenmesi BM gündemine geldi

İngiltere ile Rusya arasında 'zehirleme' atışması

İngiltere ile Rusya arasında 'zehirleme' atışması

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 20:52

www.evrensel.net