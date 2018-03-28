ABD ile Menbic görüşmesi 30 Mart’ta

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın 30 Mart'ta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John J. Sullivan ile görüşecek. Menbic'in gündem olması bekleniyor

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın 30 Mart’ta ABD’ye gidecek. Yalçın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John J. Sullivan ile görüşecek ve Washington’da düzenlenen çalışma grubu toplantılarının sonuçlarını değerlendirecek.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye ziyareti sırasında alınan çalışma grubu kararının ardından ilk buluşma 30 Mart’ta Washington’da gerçekleşecek. Türk Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John J. Sullivan ile görüşerek Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konuları ele alacak.

Türkiye, Menbic’deki YPG varlığından duyduğu rahatsızlığı ABD ile paylaşmış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Afrin’den sonra Menbic’e de operasyon düzenleneceğini vurgulamıştı.

AKP HÜKÜMETİ MENBİC’DE ISRARLI

ABD ısrarla Menbic’den çekilmeyeceğini açıklamıştı Ancak Türkiye tarafından yapılan açıklamalarda Menbic konusunda anlaştıklarını ifade etmişti. ABD bu ifadeleri de yalanlamıştı.

ABD’nin Eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın şubat ayındaki Ankara ziyaretinde iki ülke arasında Suriye konusu da gündeme gelmiş, ortak mekanizmalar kurulmasına karar verilmişti.

Tillerson ve Çavuşoğlu’nun 19 Mart’ta Washington’da bir araya gelmesi kararlaştırılmıştı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Tillerson’ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo’yu getirmiş, bu nedenle Çavuşoğlu’nun 19 Mart’taki Washington ziyareti de ertelenmişti.

Öte yandan Ankara tarafından Menbic konusunda anlaşmaya varıldığı iddia edilmiş ancak bu iddialar ABD’li yetkililer tarafından reddedilmişti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 20:30

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