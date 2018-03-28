Dolar yeniden 4.0 lirayı, avro 4.96 lirayı aştı -28 Mart 2018

Dolar/TL tekrar 4 liranın üzerini gördü. TL, avro karşısında da tarihi dip seviyesine yakın.

Türkiye ekonomisine dair risklerin artarak sürmesi üzerine dolar tekrar 4 lira seviyesine yükseldi. Avro da yükselişini 4,96'ya taşıdı.

Küresel gelişmelerin yanında jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dün 3.98 düzeyine yükselen dolar sabah ilk işlem saatlerinde yüzde 0.45 artışla 4.0 lirayı aşıp 4.0012 liraya çıktıktan sonra 4.0 liranın üzerinde hareket etmeye başladı. avro da düne göre yüzde 0.31 artışla 4.9643 liraya kadar yükseldi.

Dolar geçen haftanın son işlem gününde, tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, avro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

Salı gününü yüzde 0.19 düşüşle 116 bin 197 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.40 düşüşle 115 bin 732 puana geriledi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 10:44

www.evrensel.net