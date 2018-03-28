Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi üniversitedeki gözaltılarla ilgili açıklama yaparak demokrasiye sahip çıkma çağrısı yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi BÜİM tarafından üniversitedeki gözaltılarla ilgili "Boğaziçi Gözaltında!" başlığı ile yapılan yazılı açıklamada “Üniversitemize, öğrencilerimize, hocalarımıza ve demokrasimize sahip çıkmaya davet ediyoruz” denildi.

Yapılan açıklamada Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan gözaltılara dikkat çekilerek: “Bu süreçte, Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında, Afrin'in fethi için lokum dağıtan öğrencilerin ifade özgürlüğü savunulurken, Afrin'e girilmesini kutlamaya karşı çıkan öğrenciler saldırgan olarak ifade edilmiştir. Açıklama, üniversite yönetiminin öğrencilere eşit mesafede durmadığını ve tarafsızlık ilkesi ile hareket etmediğini göstermiştir. Bu yönetim tarzı, sorunlarını kendi irade ve inisiyatifi ile çözmeye alışık Boğaziçi geleneğiyle çelişmekte ve üniversiteyi sadece belli bir ideolojinin faaliyet alanına dönüşme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmaktadır” denildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nin çoğulcu ve özgürlükçü geleneği ile bu tür gerginlikleri kendi iradesiyle çözme azminin, kampüslerdeki barışçıl atmosferin bugüne kadar korunmasında kritik bir rol oynadığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi “Ne var ki son yıllarda bu geleneğin ciddi bir şekilde aşındırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Biz mezunlar, demokratik değerleri giderek daha ağır bir kuşatma altına alınan, bazı medya organları tarafından pervasızca karalanıp terörist yatağı olmakla itham edilen, 150 yıllık eğitim geleneği hiçe sayılarak hâkim gücün baskın retoriği karşısında hazır ola davet edilen üniversitemizin özerkliğini, özgünlüğünü ve değerlerini günden güne korumakta zorlandığını büyük bir kaygı ve üzüntü ile takip etmekteyiz. Son olaylarla ile ilgili yapılan yorumlar dikkate alındığında Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerine yönelik baskıların “terörle mücadele” gerekçesiyle devam edeceğine ilişkin bir öngörüde bulunmak ne yazık ki zor değildir.

Tüm bu olanlar karşısında üniversitemizde düşünce ve ifade özgürlüğü ilkesi ile farklı fikirlerin tartışılabilmesini sağlayacak bir ortam sağlanmasını, üniversite yönetiminin öğrencilerin tümüne eşit ve tarafsız davranmasını, muhalif düşüncenin vatan hainliği olarak nitelendirilmemesini, itiraz ve protesto hakkının tanınmasını ve polis müdahalesi ile sonuçlanmamasını istiyoruz!”

Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi’nin yaptığı yazılı açıklamada üniversite bileşenlerine şu çağrıda bulunuldu: “Üniversitemizin çoğulcu, özgürlükçü, seküler değerlerinin korunması ve geliştirilmesi için elinden gelen maddi ve manevi desteği sunmaya çalışan biz mezunlar, camiamızın tüm bileşenlerini bu hassas süreçte birlikte hareket etmeye, Üniversitemize, öğrencilerimize, hocalarımıza ve demokrasimize sahip çıkmaya davet ediyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 00:20

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