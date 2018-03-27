Kent Gıda’da toplu sözleşme imzalandı

Gebze’de kurulu Kent Gıda ile Tek Gıda-İş Sendikası arasında yürütülen toplu sözleşme sürecinde anlaşmaya varıldı.

Kent Gıda ile Tek Gıda-İş Sendikası arasında yürütülen sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2019 arasında geçerli olacak sözleşmeye göre işçilerin ücretlerine ilk yıl için yaklaşık yüzde 21 ve sosyal yardımlarda da yaklaşık yüzde 13.5 civarında artış yapıldı. Sözleşmenin ikinci yılında da enflasyon artı 2 puan oranında zam yapılacak. (GEBZE)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 22:05

www.evrensel.net