HRW: Sosyal medya operasyonları hukuk dışı

HRW, Afrin’e operasyonunu sosyal medyada eleştirenlere yönelik gözaltı uygulamasının büyük bir hak ihlali olduğunu açıkladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonunu sosyal medyada eleştirenlere yönelik operasyonların hukuk dışı olduğunu açıkladı. HRW Avrupa ve Orta Asya Direktörü Williamson, “Barış çağrısı yapan tweetler atan kişileri gözaltına almak ve haklarında kovuşturma başlatmak Türkiye hükümetinin bugüne kadar düştüğü en dip nokta” yorumunda bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch/HRW) yaptığı açıklamada, Afrin operasyonunu sosyal medyada eleştiren çok sayıda kişinin gözaltına alındığına ve haklarında dava açıldığına dikkat çekti. HRW, bu durum gerekçesiyle Türkiye’yi “Kişilerin görüşlerini barışçıl yollarla ifade etme hakkını ihlal etmekle” suçladı.

BİR ÇOK KESİM İKTİDARIN HEDEFİNDE

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, HRW’nin açıklamasında bu son “baskı dalgasının” akademisyenlerden inşaat işçilerine birçok kişiyi hedef aldığı belirtildi. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle kovuşturmaya uğrayan bazı kişilerin vakalarına yer verilen açıklamada, polis baskınları ve soruşturmaların, daha çok bir “cezalandırma yöntemi” olarak kullanıldığı kaydedildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Yaşananlar Türkiye hükümetinin bugüne kadar düştüğü en dip nokta. Türkiye yetkilileri kişilerin askeri harekatlar da dahil her türlü hükümet politikasını barışçıl yollarla eleştirme haklarına saygı göstermeli ve bu saçma davaları düşürmelidir.” (HABER MERKEZİ)



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