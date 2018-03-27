Çalışma yaşamı ile ilgili medyaya en çok yansıyan başlık 'mobbing'

Ajans Press ve PRNet’in medya incelemesine göre, geçtiğimiz yıl çalışma yaşamı ile ilgili medyada en çok yer alan başlık 'mobbing' oldu.

Ajans Press'in 32 ülkede yaptığı ve çalışma şekillerini incelediği araştırmanın sonuçlarına göre, çalışma yaşamına dair medyada en çok öne çıkan başlık "mobbing" oldu. Ayrıca işe gitmek istemeyip evden çalışmak isteyen ülkelerin başında Yunanistan gelirken, Türkiye listenin beşinci sırasında yer aldı.

Medya takip kurumu Ajans Press, dünya üzerinde yer alan bazı ülkelerin çalışma şekillerini inceledi. Ajans Press’in insan kaynakları seçme, yerleştirme ve danışmanlık şirketi Randstad’dan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, işe gitmek istemeyip evden çalışmak isteyen ülkelerin başında Yunanistan geldi. Yunanistan’ı Şili, Singapur ve Malezya gibi ülkeler takip ederken Türkiye bu listenin beşinci sırasında yer alarak çalışanlarının yüzde 73’ünün işe gitmeyip evden çalışmak istediği ülke olarak belirtildi.

TÜRKİYE'DE ÇALIŞANLARIN YÜZDE 83'Ü GELENEKSEL ÇALIŞMA SİSTEMİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye’nin yüzde 73’ünün evden çalışmak istediği belirlenen araştırmaya karşın, yüzde 83’ün halen geleneksel çalışma şeklini sürdürdüğü belirlendi. Bunun yanı sıra Türkiye'deki çalışanların iş değiştirme eğiliminin diğer ülkelere oranla düşük seviyede olduğu görüldü. Çalışanların yüzde 45’i aktif olarak iş başvurusu yapmazken sadece "tekliflere açık" oldukları da bilgiler arasında yer aldı. Öte yandan, 32 ülke arasında evden çalışmak isteyenlerin oranının en düşük olduğu ülke yüzde 48 ile Hollanda olarak belirlendi. Hollanda’yı yüzde 51 ile Norveç, yüzde 52 ile Almanya ve Danimarka takip etti.

ÇALIŞMA YAŞAMINDA EN BÜYÜK SORUN MOBBING

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, çalışma hayatı ve işe gidiş alışkanlıklarıyla ilgili geçtiğimiz yıl 4 bin 982 haberin medyada yansıma bulduğu tespit edildi. Bu haberler içerisinde "mobbing" başlığı, 2 bin 179 haberle en çok konuşulan haberler arasında yer edinirken mesai saatlerinin fazla olması ve ödemelerdeki düzensizlik gibi unsurlar medyanın en çok konuştuğu diğer başlıklar arasında yer aldı. (DHA)

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