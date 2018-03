İzmir'de bit pazarı esnafı yeniden tezgah açtı

Yaklaşık 4 ay önce güvenlik gerekçesi ileri sürülerek kapatılan bit pazarı Çiğli’deki yeni adresinde İzmirlileri ağırladı.

Metehan UD

İzmir

Yaklaşık 4 ay önce güvenlik gerekçesi ileri sürülerek kapatılan bit pazarı Çiğli’deki yeni adresinde İzmirlileri ağırladı. Halk arasında bit pazarı olarak adlandırılan ve gerek nostaljik atmosferi gerekse de ucuz alışverişin adresi olmasıyla nedeniyle kent kültürünün değişmez bir parçası olan ‘ikinci el eşya pazarı’ yeni yerine kavuştu. Daha önceleri Yeşildere’de kurulan ancak sonrasında Yenişehir’deki gıda çarşısına taşınan ikinci el eşya ve antika pazarı Valiliğin kararı ile 26 Kasım 2017 tarihinden itibaren kurulmuyordu.

Pazar esnafının kurmuş olduğu Eski ve Yeni Eşyaları Değerlendirme Derneği bu süreçte yaşadıkları mağduriyeti birçok kez sokağa çıkarak hem Valiliğe hem de Büyükşehir Belediyesine duyurmaya çalıştı. Başvurdukları birçok belediyenin kapısından geri çevrilen dernek yöneticilerinin pazarı kurma talepleri de kabul edilmedi. Derneğin verdiği bu çabalar geçtiğimiz hafta sonuç verdi.

Çiğli Belediyesi, pazara ev sahipliği yapmayı kabul etti. İzmirlilerin merakla beklediği, antika ve ikinci el eşya pazarı, Çiğli Komşuoğlu pazaryerinde yeniden kuruldu. 400 civarında tezgahın açıldığı pazarda esnafın yüzü gülerken haberi alan İzmirliler pazar yerini doldurdu. Pazarın gözdeleri arasında eski kitaplar, gramofonlar, radyolar, pikaplar muhtelif antikalar bulunurken halkın ikinci el elbiselere ilgisi de yoğundu.

‘KÜLTÜRÜ YAŞATMAK İSTEDİK, ÇÖP MUAMELESİ GÖRDÜK’

Gazetemize açıklamada bulunan Eski ve Yeni Eşyaları Değerlendirme Derneği Başkan Vekili Murat Gürer, Bornova, Menderes, Buca ve Menemen belediyeleriyle yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını belirterek “Kiraladığımız alanlara belediyeler tarafından onay verilmedi. Kentin kültürünü korumaya çalışırken çöp muamelesi yapılması buradaki insanların onurunu zedeledi. Son olarak sağ olsun Çiğli Belediyesi bizi kabul etti. 4 aylık süreçte pazar esnafı olarak büyük zorluklar yaşadık. Bir çoğumuz kirasını, elektrik, su faturasını ödemekte zorlandı, çocuğuna harçlık veremedi” dedi.

‘PAZARDA HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Esnafın pazarda hayata tutunmaya çalıştığını belirten Gürer şunları söyledi “Bu pazarı da elinden alınca insanlara ölmekten başka çare bırakılmıyor. Aramızda emekli olmuş ya da KHK ile işten atılmış çalışmak zorunda olanlar var. Özel sektörde iş bulamıyor. Burada günlük parasını çıkarmaya çalışıyor. Burası bir kültürün yanı sıra insanlar ihtiyaçlarını karşılama merkezi. Herkes çocuğuna yeni eşya elbise almak ister ama ellerindeki imkan ona uygun olmadığı için buradan çocuklarını giydiriyor, ev eşyasını alıyor”.

‘BİT PAZARI BİZİM PARÇAMIZ OLDU’

1983’ten beri bit pazarında tezgah açan Sebahattin Değirmenci pazarda antika eşya satıyor. Değirmenci “35 yıldır çıkmadığım hafta ya 4 ya da 5’tir ama son 4 aydır çok acı çektik. Bit pazarımızı kapatarak ekmeğimizi elimizden aldılar.

Ben Ankara’ya dahi gidiyorum. Bit pazarı bizim parçamız oldu. Onsuz yaşayamayız. 67 yaşındayım ama bit pazarı bana hâlâ can veriyor. Bizim İzmirlilere bir saygısızlığımız yok. Düzgün bir şekilde tezgahımızı açıyoruz. Buyursunlar gelsinler, yerimizde görsünler. Siyasetçiler de oy istemeye geldiği zaman geliyorlar, şimdi de gelsinler bekliyoruz” dedi.

‘ATILMAKTANSA DEĞERLENDİRİLİYOR’

Pazarlarına kavuşmuş olmanın mutluluğunu dile getiren Filiz Çalışkan da şunları söyledi: “Çoktandır pazarımızı bekliyorduk. Bundan sonra da devamını diliyoruz. Yaklaşık 8 yıldır açıyorum. Ben bit pazarsız bir hayat düşünemiyorum. Burada önemli bir şey yapılıyor. İnsanlar her şeyi değerlendiriyor. Atılmaktansa, orada burada ziyan olmaktansa bir daha kullanılıyor, geri dönüyor. Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. ’80’li yıllarda kullandığımız bir eşya burada karşınıza çıkabiliyor. Ben her geldiğimde burada acaba karşıma ne çıkacak heyecanı ile geziyorum”.

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 05:01

www.evrensel.net