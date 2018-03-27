Rusya: Doğu Guta’dan 6 bin 400’den fazla cihatçı çıktı 

Rusya’nın Suriye’deki ateşkes izleme merkezi , son 2 günde Doğu Guta’dan çıkan 6 bin 400’den fazla cihatçının İdlib’e ulaştığını açıkladı

Sputnik'in haberine göre, Rusya’nın Suriye’deki ateşkes izleme merkezi başkanı Yuriy Yevtuşenko, son 2 günde Doğu Guta’dan çıkan 6 bin 400’den fazla cihatçı ile aile üyelerinin İdlib’teki çatışmasızlık bölgesine ulaştırıldığını belirtti.

Yevtuşenko, "İnsani operasyonun sadece 2 gününde Arbil, Cübeyr, Ayn Terma ve Zamalka yerleşimlerinden 6440 militan ve ailesi çıkarıldı. Hepsi İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki Kal'at el-Mudik yerleşimine ulaştırıldı" dedi. (DIŞ HABERLER)



Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 02:50

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