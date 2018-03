CHP, bireysel silahlanmaya karşı kampanya başlattı

CHP’li Mehmet Tüm, bireysel silahlanmaya karşı kampanya başlatarak 'Dünyada silahlanmaya karşı eylemler varken, bizde halk teşvik ediliyor' dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, bireysel silahlanmanın azaltılması ve kontrol altına alınması amacıyla, change.org’da 1 milyon imzayı hedefleyen bir kampanya başlattı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında 17 yaşında öldürülen Helin Palandöken’in babası Nihat Palandöken de kampanyaya destek verdi. ABD’de bireysel silahlanma ve silah lobisine karşı 1 milyon kişinin eylem hatırlatan Tüm, “Türkiye’nin durumu ABD’den çok daha vahim. Ülkemizde peynir ekmek gibi silah alınıp satılıyor. Sadece geçen yıl kadın cinayetlerinin yaklaşık yüzde 80’i ateşli silahlarla gerçekleşti, iki binden fazla insan bireysel silahlanma terörüne kurban gitti. Silahlanmaya karşı tüm dünya artık daha bilinçli. Geçtiğimiz gün Washington’da 1 milyona yakın insan, silahlanmanın kontrol altına alınması amacıyla eylem yaptı. Bizde ise İçişleri Bakanlığı ne yazık ki genelgelerle sivil yurttaşlara düşen mermi hakkını 5 katına çıkarıyor, halk silahlanmaya teşvik ediliyor” dedi.

İMZALARIN ARDINDAN ANKARA’DA EYLEM YAPILACAK

Bireysel silahlanmaya karşı artık bir şeyler yapılması gerektiğini söyleyen Tüm, “Milletvekili olarak uzun süredir mücadele ediyorum, soru önergelerim yanıtsız bırakıldı, araştırma önergelerim milletvekillerinin oylarıyla reddedildi, ateşli silah mağdurlarıyla sürekli iletişim halindeyim, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyorum. Ancak bunların hiçbiri yetmiyor, hiçbir önleyici adım atılmıyor ve bunun sonucunda her gün masum insanlar hayatını kaybediyor. Artık bunlara dur deme zamanı, mağdur ailelerle 1 milyon imza kampanyası başlatma kararı aldık. Change.org burada sembolik bir anlam taşıyor, imzalar belli bir sayıya ulaşınca Meclisin önünde eylem yapmayı düşünüyoruz. Taleplerimiz gayet net ve açık: Biz güvensiz, gelecek kaygısıyla, mutsuz bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Talebimiz silah alımının zorlaştırılması, silahlanmayı önleme konusunda acilen bir ‘komisyon’ kurulması ve bir an önce gerekli yasal düzenlemeler için somut çalışmalar yapılmasıdır.” ifadelerini kullandı.

HELİN’İN BABASI: HAREKETE GEÇME ZAMANI

Geçtiğimiz yıl ekim ayında 17 yaşında öldürülen Helin Palandöken’in babası Nihat Palandöken de kampanya kapsamında video çekerek şunları söyledi: “Değerli dostlar, ben 17 yaşında internetten alınan silahla 17 yaşındayken öldürülen Helin Palandöken’in babası Nihat Palandöken. Kızım Helin’in kaybı bana hayattaki en büyük acıyı yaşattı. Tam 158 gündür acım hiç ama hiç dinmedi. Helin bir daha gelmeyecek, bunu da biliyorum. Ama bizim acımız son olsun istiyoruz. Bireysel silahlanma her geçen gün can almaya devam ediyor. Ülkemizde her gün masum insanlarımız ateşli silahların namlularında hayatını kaybediyor. Tüm dünya bu tehlikeli gidişatın farkında. Amerika’da tam 1 milyon genç insan, bireysel silahlanma ve silah lobisine karşı Beyaz Saray’ı kuşattı. Artık harekete geçme zamanı. 1 milyon imza toplayıp Meclise gidip bireysel silahlanmanın azaltılması için çalışma yapılmasını istiyoruz. Gelin siz de destek olun, bu acılar son bulsun.” (İstanbul/EVRENSEL)

