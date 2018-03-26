İzmir Barosu'ndan avukatlara kimyasal hadım atölyesi

İzmir Barosu, kimyasal hadıma ilişkin avukatlara yönelik bir atölye çalışması düzenledi.

İzmir Barosu, yasalaştırmak amaçlı hazırlıklarına başlanan kimyasal hadıma ilişkin avukatlara yönelik bir atölye çalışması düzenledi.

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından düzenlenen atölyeye moderatör olarak İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Sabri Usta katıldı.

AV. AYDIN ÖZCAN: KONULARI DOĞRU TARTIŞMALIYIZ

Çalışmanın açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, “İzmir Barosu artık çocuk hakları ve çocuk yargılaması alanında çok birikimli avukatlara sahip” diyerek İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nde gönüllü çalışma yürüten avukatların diğer barolarda düzenlenen eğitim çalışmalarına eğitmen olarak katıldıklarını ifade etti. Kimyasal hadım konusunun Türkiye’nin gündeminde olduğunu ifade eden Av. Aydın Özcan, bazı konuların Türkiye’de doğru bir platformda ve yeterince tartışılmadığını söyledi. Av. Aydın Özcan “Bu tip konularda hukukçular olarak, başta iktidar olmak üzere, bu işin belirleyicilerine ne yapılması gerektiğini söylememiz, kabul ettirmemiz, baskı yapmamız gerek. O nedenle bu çalışmaları önemsiyorum. Bu önemli konuya bilimsel olarak çalışmalar yapılarak sorun kökünden çözülmelidir” dedi.

DÜNYADAN ÖRNEKLERLE TARTIŞILDI

Atölye çalışmasında, konu, yaşam hakkı, işkence yasağı, özel hayatın gizliliği ve aile hayatının korunması, evlenme hakkı, cinsel suçlarla mücadele, çocukların üstün yararı ilkeleri çerçevesinde AİHS ve Anayasa bağlamında tartışıldı. Yargıtay, Danıştay ve AİHM kararları incelendi.

Çalışma sonunda İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan ve İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. İlke Erol tarafından katılımcılara belgeleri verilirken, Hakim Sabri Usta’ya ise Türkiye’nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu için İzmir Barosu tarafından oluşturulan Hatıra Ormanı’ndan ağaç sertifikası sunuldu. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 13:05

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