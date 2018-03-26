LeBron James vitesi beşe taktı

NBA'de LeBron James, Play-Off öncesi formunun zirvesine çıktı. James, Brooklyn'e karşı 37 sayı 10 ribaunt 8 asistle takımını galibiyete taşıdı.

NBA’de Play-Off yaklaştıkça LeBron James performansını yükseltiyor.Cleveland Cavaliers’ın yıldızı, takımının Brooklyn Nets’i deplasmanda 121-114 yendiği maçta 19’da 14 saha içi isabetiyle 37 sayı kaydetti. James istatistiklerine 10 ribaunt ve 8 asist ekledi. 33 yaşına gelmesine rağmen kariyerinin en iyi günlerini geçiren James, şubat ayını 27 sayı, 10.5 ribaunt, 10.5 asistle triple-double ortalamayla tamamladıktan sonra mart ayın da da 31.5 sayı 9.8 ribaunt 9.7 asist ortalaması tutturmuş durumda.

James ayrıca bu maçta attığı sayılarla 2 bin barajını geçti. Böylece Michael Jordan ile Karl Malone'dan sonra tarihte üst üste 10 sezon 2 bin sayı barajını geçen üçüncü oyuncu oldu.

Bu süreçte Cavaliers da performansını yeniden yükseltti. Üst üste beşinci kez kazanan Cleveland, 73 maç sonunda 44 galibiyete ulaştı ve Doğu Konferansı’nı 3. sırada tamamlama konusunda daha avantajlı hale geldi.

Üçüncülük için Cleveland’ın takipçilerinden Indiana Pacers, Miami Heat’i sahasında 113-107 yendi. Washington Wizards ise New York Knicks’e evinde 101-97 kaybetti.

33 yaşına giren LeBron James hakkında 33 madde

RAPTORS DÜŞÜŞTE

Doğu’nun zirvesindeki Toronto Raptors, evinde Los Angeles Clippers’a 117-106 yenildi. Raptors, son 5 maçındaki 3. yenilgisini aldı. Raptors’ın takipçisi Boston Celtics ise Kyrie Irving’in yokluğuna rağmen kazanmayı sürdürüyor. Celtics, Sacramento Kings’i deplasmanda 104-93 yenerken Terry Rozier, 33 sayı kaydetti.

GECENİN DİĞER SONUÇLARI

NBA’de gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs 106-103 * Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers 105-108 * Houston Rockets-Atlanta Hawks 118-99 * Golden State Warriors-Utah Jazz 91-110. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 11:09

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