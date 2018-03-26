Taşeron karayolu işçileri kadro talebiyle iş bıraktı

KHK ile çıkarılan taşeron düzenlemesine dönük tepkiler devam ediyor. Düzenlemede yer alan detaylar nedeniyle binlerce taşeron işçi kapsam dışında kalarak kadro hakkı elde edemedi. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı çalışan taşeron işçiler de kadro talepleri için bugün 2 saatlik iş bırakma eylemi yapıyor.

Yol-İş Genel Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda iş bırakacak olan taşeron karayolu işçilerine asıl işi yapmalarına rağmen kadro hakkı tanınmamıştı. Sabah saatlerinde işyerleri önünde gerçekleştirilen basın açıklamalarıyla işçiler bir kez daha kadro taleplerini hükümet yetkililerine duyurdu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 08:35

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