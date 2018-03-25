Hidrolik boşalınca düşen parçanın altında can verdi
Antalya Manavgat’ta 13 yaşındaki Ali Kısa isimli çocuk, yem karma makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yem karma makinesinin bir parçası hidroliği boşalınca 13 yaşındaki Ali Kısa'nın üzerine düştü. Ortaokul 2. sınıf öğrencisi çocuk hayatını kaybetti.
Manavgat’a bağlı Yeniköy Mahallesi’nde oturan Ali Kısa, evlerinin yanında duran yem karma makinesinin çevresinde oynamaya başladı. Saat 18.30 sıralarında makinenin hidroliği boşalan yem konulan parçası Ali Kısa’nın üzerine düştü. Ağır yaralanan Ali Kısa ailesi tarafından Manavgat Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada müdahale edilen Ali Kısa’nın beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği anlaşıldı.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ali Kısa’nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Hastaneye gelen yakınları Ali Kısa’nın ölüm haberini alınca fenalık geçirdi. (DHA)Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 23:46