Kayseri’de işçilerden tiyatro: Nasıl Kalkındık Ama

Kayseri’de işçilerin sahnelediği ‘Nasıl Kalkındık Ama’ adlı tiyatro oyununu çok sayıda kişi izledi.

Kayseri’de İşçinin Gündemi Gazetesi’nin çağrısı ile bir araya gelen işçiler uzun süredir hazırlandıkları oyunu sahneledi. Yücel Sarpdere’nin “Nasıl Kalkındık Ama” isimli oyunu yaklaşık 400 kişi izledi.

Oyuncular adına konuşan Özlem Üçler, “Yaklaşık iki aydır çalıştığımız bir oyun. Kimi arkadaşımız mesaiden çıkıp tiyatro mesaisine katıldı. Tiyatro elit kesimlerin diyenlere inat, işçiler birlik olduktan sonra tiyatro da yapar, müzik de şiarıyla karşınızdayız! İyi seyirler dileriz” dedi.

İşten atmalara dikkat çekilen oyunda, iş kazalarına ve ekonomideki kötü gidişata da değinildi. Güncel olaylara yer verilen oyunda, işçilerin ev yaşantısından fabrikadaki çalışma temposuna kadar gündelik hayat konu edinildi. (Kayseri/Evrensel)

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