Maltepe’de tiyatro günleri 

Maltepe Belediyesi tarafından 27 Mart Dünya Tiyatrolar günü kapsamında, ücretsiz gerçekleştirdiği 'Tiyatro Günleri' devam ediyor.

Maltepe Belediyesi tarafından 27 Mart Dünya Tiyatrolar günü kapsamında, ücretsiz gerçekleştirdiği “Tiyatro Günleri” devam ediyor. Yarın Mam’art Tiyatro’nun “Kızgın Damdaki Kedi”, Yarın Tiyatro Adam’ın “İntiharın Genel Provası” ve Çarşamba günü Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun “Memurin Faslı” oyunları Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde izleyici karşısına çıkacak.

ÜÇ OYUN SAHNELENDİ

Maltepe Tiyatro Günleri bugüne kadar, Sumru Yavrucuk, Rüçhan Çalışkur, Hakkı Ergök ve Yurdaer Okur’un sahne aldığı “Leenane’in Güzellik Kraliçesi”, Güner Sümer’in yazdığı Prinkipo Akademi Sanat’ın “Hüzzam” ve Emin Olcay-Hayat Olcay Atölye Sanat Tiyatrosu’nun “Düdüklüde Kıymalı Bamya” oyunları festival kapsamında sanatseverlerle buluştu. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 16:53

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