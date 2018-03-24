MMO Genel Kurulu: Saldırılara birlikte yanıt verilecek

TMMOB Makine Mühendisleri Odasının Kocatepe Kültür Merkezinde düzenlenen 47. Genel Kurulunda saldırıların birliktelikle aşılacağı vurgulandı.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) 47. Genel Kurulu Kocatepe Kültür Merkezinde, Türkiye’nin dört bir yanından seçilen delegelerin katılımıyla bugün başladı. Yarın sona erecek Genel Kurulda konuşan TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, saldırıları birlik ve beraberlik içinde aşacaklarını vurguladı.

Kongrenin ilk günü özgürlük, demokrasi, barış mücadelesinde, iş cinayetlerinde, katliamlarda yaşamını yitirenler anısına saygı duruşu ile başladı. Divan başkanlığına Mehmet Soğancı’nın seçildiği kongrenin açılış konuşmasını MMO Başkanı Ali Ekber Çakar yaptı. Kamunun küçültülerek, özelleştirme politikalarıyla ülkenin yoksullaştırıldığını kaydeden Çakar, “Sendikasız ve güvencesiz çalışma yaygınlaşmakta, laiklik ve bilim dışlanmakta, biat eden toplum oluşturulmakta,bölgede savaş rüzgarlarının estirildiği bir dönemi yaşamaktayız” dedi. Meslek örgütlerine yönelik saldırılara karşı hazır olunarak, meslek alanları üzerinden siyaset yapmaya devam edeceklerini belirten Çakar, “Barışa, emeğe, bilime inanarak çalıştık. Toplum yararını ana ilke olarak benimsedik. OHAL uygulamalarına karşı demokrasi demeye devam ettik, etmeye de devam edeceğiz” dedi.

Üreten, sanayileşen ve kalkınan bir Türkiye için kamusal varlıkların koruması gerektiğini kaydeden TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, yağma ve talan düzenine karşı mücadele ettiklerini, birçok yönetmeliği iptal ettirdiklerini, kamuya sahip çıktıklarını vurguladı. Koramaz şunları söyledi: “Bu kararlı, mücadeleci tutumumuz nedeniyle, halktan, emekten, üretimden, bilimden yana olduğumuz, laikliği savunduğumuz için sermaye ve gerici kesimlerin hedefindeyiz. Onlarca yasa ve yönetmelik düzenlemesiyle haklarımız kısıtlanmaya, gelirimiz budanmaya çalışıldı."

Saldırıların TMMOB’nin kamusal kimliği nedeniyle gerçekleştiğini söyleyen Koramaz, “Sessiz kalmayacağız. Her zamankinden daha fazla birlik, mücadele ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Mücadeleye devam edeceğiz. Biz kazanacağız” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 23:59

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