Bir Çiftlik Bank vakası daha... Anadolu Farm’da 3 tutuklama

Kayseri’deki Anadolu Farm yapılanmasının 8 ayda üyelerinden 90 milyon topladığı ortaya çıktı. 3 yönetici tutuklu, 1 kişi bugün gözaltına alındı.

Kayseri'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 3 yöneticisinin tutuklandığı Anadolu Farm’ın 8 aylık dönemde 4 bin 500 üyeden 90 milyon TL topladığı ortaya çıktı. Şüpheliler bu parayla çiftlik kurmak ve canlı hayvan almak yerine çeşitli illerde 20 arsa ve arazi satın almış. Bugün Anadolu Farm adlı internet sitesinin yöneticisi İbrahim K. da gözaltına alındı. Bir kişinin ise ifade işlemleri sürüyor.

ÇİFTLİK YERİNE RESTORAN AÇTILAR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Çiftlik Bank ve benzeri şirketlere yönelik olarak Ocak ayında soruşturma başlatıldı. Kayseri merkezli Ekolium Şirketi ve yöneticileri hakkında 5 Şubat'ta MASAK tarafından Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusu ile Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince (KOM) Anadolu Farm adı altında internet üzerinden para toplayan şirket takibe alındı. Şirketin internet üzerinden canlı hayvan alacaklarını, Kayseri'nin Pınarbaşı ve Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi'nde 2 çiftlik kuracakları ilan etti. Ancak şirketin, Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Sümer Plaza'nın 12'nci katında bir işyeri kiraladıkları, Kayseri'de Tauk adlı 2, Tokat'ta da aynı adla 1 tavuk ürünleri, yine Kayseri'de iki AVM'de Somunarası ve Şah Mangal adıyla 6 restoran işlettikleri belirlendi.

3 YÖNETİCİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla Ekolium Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Özakan (25) ve şube müdürleri V.M. ve A.Ö.'yı gözaltına aldı. Dün nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçu iddiasıyla tutuklandı. Mahkeme kararı ile şüphelilerin Sümer Plaza'daki işyerine, şüpheliler adına açılmış banka hesaplarına, adı geçen restoranlara, üyelerden alınan paralarla satın alınan 20 arazinin tapu kayıtlarına el kondu. Anadolu Farm adlı site de kapatıldı.

İNTERNET SİTESİNİN YÖNETİCİSİ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında internetteki Anadolu Farm adlı internet sitesinin yöneticisi İbrahim K. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İbrahim K., “Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şirketle ilgili soruşturmanın devam ettiği, bugün gözaltına alınan bir şube müdürünün daha sorgusununu sürdüğü öğrenildi.

ŞİRKET 8 AY ÖNCE FAALİYETE GEÇMİŞ

Yürütülen soruşturmada internet üzerinden “Anadolu Farm'' adıyla faaliyet gösteren oyun sitesinin aktif 4 bin 500 üyesi, toplanan paranın da yaklaşık 90 milyon TL olduğu belirlendi. Paranın bir kısmının başlarda oyuna katılan üyelere verildiği, kalanıyla araziler alındığı restoranlar açıldığı tespit edildi. (Kayseri/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 13:03

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