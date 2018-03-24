Adıyaman'da göçük altıda kalan işçi ağır yaralandı

Adıyaman'da kanalizasyon çalışması esnasında göçük altında kalan 20 yaşındaki Ahmet Emre Yakar ağır yaralandı.

Adıyaman'da kanalizasyon çalışması esnasında göçük altında kalan Ahmet Emre Yakar ağır yaralandı. Tedavi altına alınan Yakar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Marangozlar Sitesi yakınlarında kanalizasyon çalışması yapıldığı esnada 20 yaşındaki işçi Ahmet Emre Yakar, toprağın kaymasıyla göçük altında kaldı.

Yakar'ın toprak altında kaldığını gören arkadaşları sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 30 dakika süren çalışmanın ardından toprak altından çıkartılan Yakar, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Emre Yakar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (Adıyaman/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 02:33

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