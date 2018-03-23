Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti: 1-0
Türkiye A Milli Takımı, Antalya'da ağırladığı İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup etti.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaştı. Maçı, Türkiye 1-0 kazandı.
Maçtan önce statta 'Birlikte Paylaşalım - Share Together' yazısının bulunduğu bir pankart tribünlerde açıldı.
18'inci dakikada orta alanda kaptırılan topta, İrlanda Cumhuriyeti ani atak geliştirdi. Derinlemesine pasta topla Türkiye ceza alanına giren Hogan, kaleci Volkan Babacan'ı da geçti ancak ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şut direğin az farkla uzağından auta gitti.
28'inci dakikada rakip yarı alanında Yusuf Yazıcı'nın ara pasında topla buluşan Cenk Tosun'un şutu kaleci Doyle'da kaldı.
30'uncu dakikada Gökhan Gönül'ün sağ çaprazdan kale önüne gönderdiği topa kimse dokunamayınca konuk takım oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırdı.
32'nci dakikada, Yusuf Yazıcı'nın rakip ceza sahasının hemen dışından kaleye çektiği şut kaleci Doyle'da kaldı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
47'nci dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan ceza alanına ortasında kale önündeki Serdar Aziz'in vuruşu üstten auta gitti.
52'nci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Hakan Çalhanoğlu'nun pasında Yusuf Yazıcı topla buluştu. Bu futbolcunun kale önüne yaptığı ortaya Mehmet Topal gelişine vurdu ve top filelere gitti: 1-0.
67'nci dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza yayı dışından sert şutunda kaleci Doyle topa iki hamlede sahip oldu.
85'inci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Daryl Horgan'ın çektiği şut çerçeveyi bulmadı.
Maçı Türkiye, Mehmet Topal'ın attığı golle 1-0 kazandı. (DHA)Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 22:40