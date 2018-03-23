Rusya ve ABD’li komutanlar Suriye’yi konuştu

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford arasında Suriye'ye ilişkin telefon görüşmesi gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayıp seçim zaferi nedeniyle tebrik etmesinin ardından Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. İkili, Suriye’yi konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD’li mevkidaşı Joseph Dunford ile dün telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar görüşmede Suriye’deki durumu ve iki tarafı da ilgilendiren başka konuları ele aldı ve teması sürdürme konusunda anlaştı.

Bakanlığın açıklamasında görüşme ile ilgili başka bir ayrıntıya yer verilmedi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 21:00

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