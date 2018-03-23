Onur Hamzaoğlu için site kuruldu: Halkın Onur'u serbest bırakılsın

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü, Tıp Doktoru, Akademisyen Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’ya özgürlük talebiyle internet sitesi açıldı.

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması için bir site kurulurken, akademisyenler de bir açıklama yapıp, “Halkın Onur’u serbest bırakılsın” dedi.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü, Tıp Doktoru, Akademisyen Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’ya özgürlük talebiyle internet sitesi açıldı.

onurhamzaoglunaozgurluk.org adresindeki sitede Onur Hamzaoğlu’nun öz geçmişi, çalışmaları, basında çıkan haberler yer alıyor. Site açılışında yer alan dokuz akademisyen imzalı açıklamada “Bu ülkenin değerlerini tüketmeyin” diye sesleniliyor. Bianet’te yer alan habere göre Prof. Dr. Okan Akhan, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Necati Dedeoğlu, Prof. Dr. Ayşe Erzan, Prof. Dr. İskender Sayek, Araştırmacı Yazar Orhan Silier, Doç. Dr. Alâeddin Şenel, Prof. Dr. Taner Timur, Prof. Dr. Hasan Yazıcı imzalı açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “İlgili kamuoyu O’nu daha çok ülkenin en büyük sanayi havzalarından olan Dilovası’nda (Kocaeli) hava kirliliğinin kanserle ilişkisi kapsamında bebeklerin kakası ve anne sütünde yaptığı çalışmalarla tanıdı. Onur Hamzaoğlu tıp doktoru, bir halk sağlığı uzmanı, akademisyen. Toplum hekimliği öğretisini özümsemiş bir bilim insanı olarak sağlığı bozan, en fazla öldüren, sakatlayan, önlenebilir hemen hemen her konuda çalışmış, ürün vermiş bir isim. O nedenle eşitsizliklerle, bulaşıcı hastalıklarla, trafikle, çevre ve doğa ile, olağan dışı durumlarla, savaşa karşı barışı savunmakla...Ve bütün bu çabalarına karşılık geldiğini düşündüğü sorumluluklar alarak kurumsal yapılarda yer almış bir insan. Ülkenin doğru bildiğini gizlemeden, paylaşarak ve tutum alarak yaşayan böyle insanlara gereksinimi var. Halkın sağlığının Onur’unun en kısa sürede serbest bırakılmasını bekliyoruz. Onur Hamzaoğlu’na özgürlük” ;

(HABER MERKEZİ)

Türkiye’nin Selikoff’u tutuklandı: Onur Hamzaoğlu

ÇMO: Dilovası'da kanserden ölüm oranı yüzde 33,7

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 18:13

www.evrensel.net