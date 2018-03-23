Berhava albümü tanıtım konseri Şişli Kent Kültür Merkezi'nde

Sanatçı Volkan Kaplan, ilk solo albümü Berhava’nın tanıtım konseri için 26 Mart’ta Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezinde sahne alacak.

Volkan Kaplan, enstrümantal ezgileri ve sözlü eserleri harmanlandığı ilk solo albümü Berhava’nın tanıtım konseri için 26 Mart’ta Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezinde sahne alacak. Halk müziğinin önemli isimlerinden Cengiz Özkan’ın da katılacağı konser saat 20.30’da başlayacak.

BERHAVA HAKKINDA

Berhava’nın aranjmanlarını, ses mühendisliğini, bağlama, bass ve tar icralarını kendisi gerçekleştiren Kaplan, albümde müzikal anlamda birbirinden farklı yönlerini dinleyicilere sunmayı amaçlıyor. Anadolu coğrafyasının esintilerini yer veren albüm aynı zamanda Azerbaycan’daki mugam müziğinin kült eserlerinden birini de içerisinde barındırıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 14:51

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