Şişli’de tiyatrolar haftasına özel, oyunlar sahnelenecek

Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi, Dünya Tiyatrolar Haftası kapsamında dört tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak.

Şişli Belediyesi (İstanbul), 27-31 Mart Dünya Tiyatrolar Haftası’nda, dört tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak. Oyunlar, hafta boyunca Cemil Candaş Kent Kültür Merkezinde sahnelenecek. Dünya Tiyatrolar Haftası’nın açılışı, 27 Mart Salı günü, saat 20.00’de sahnelenecek “Ahududu” oyunu ile yapılacak. Usta sanatçılar Melek Baykal, Suna Keskin ve Nedim Saban bu komedi oyununda birlikte sahne alacak.

29 Mart Perşembe günü 20.00’de Rausch (Gürültü) izleyici ile buluşacak. Rausch ile yaşama anlam ve derinlik katan hazların hangi alanlarda yaşandığı, modern dünyanın özgürlük ve sorumlulukları lanete dönüştürüp dönüştürmediği gibi sorulara seyirci ile birlikte yanıt aranacak.

30 Mart Cuma günü, saat 20.00’de Edward Albee’nin ünlü eseri “Bir Hayvanat Bahçesi Hikâyesi” seyirci ile buluşacak. Sevilen oyuncular Burak Sergen ve Onur Kırat, kaderin ya da tesadüflerin bir araya getirdiği iki kişi olarak toplumun değer yargılarını ele alacak. 31 Mart Cumartesi günü, 15.00’te her dönem sevilerek izlenen “Yedi Kocalı Hürmüz” izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 16:59

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