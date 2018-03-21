Newroz ateşi barış için yanıyor

''Savaşa hayır' sesleriyle birlikte halkların kardeşliği için, baharın bizler için de geleceğine olan tüm inancımızla: Newroz pîroz be!'

Liseli Öğrenciler

Antep

Newroz, yıllardır özgürlük ve barış isteğinin haykırıldığı, türküler ve halaylarla kutlanan bir gündür. Tarihten bu yana baskıların karşısında büyük bir coşkuyla kutlanmış, Dehaq’ların zulmüne boyun eğmeyenlerin mücadelesinin günü, yani bahara geçişin bir müjdesi, zalimlerin zulmünden kurtuluşun en büyük umudu ve özleminin günüdür.

Günümüze baktığımızda da tıpkı Dehaq dönemindeki gibi bizlere savaştan, baskı ve sömürüden başka bir şey vadedilmemekle birlikte geleceğimiz ipotek altına alınıyor. Bir tarafta kendi Dehaq rejimini kurmak isteyenler... Diğer tarafta barış ve demokrasi talebini dile getirdikleri için hukuksuz gözaltı ve tutuklamalara maruz bırakılan insanlar...

Müfredat değişiklikleri, “AKP bayrağının liselerde dalgalandırılması” için yapılan çalışmalar ve gerici kadrolaşmalar yüzünden halkı milliyetçi ve şoven politikalarıyla etkisi altında tutmaya çalışan iktidardan en çok etkilenen kısımlardan biri de biz liseliler oluyoruz. Kürt sorununun çözümü mücadelemizin önemli faktörlerinden biriyken Kürt halkının yok sayılmasıyla gençlik temel taleplerinden biri olan anadilde eğitim hakkından da söz dahi edemez hale getiriliyor.

DEHAQ REJİMLERİNE KARŞI KAWA OLMAK

Şüphesiz ki özlemini kurduğumuz barış ortamının, eşit ve özgür bir gelecek hayalinin gerçekleşmesi ancak her kesimden işçi, emekçi ve gençlerin birleşip mücadele etmesinden geçiyor.

Bugün gençliğin tarihteki diktatör rejime karşı başkaldırı ruhunu yaşatması yani yeni Dehaq rejimlerine karşı Kawa olması, bizleri geleceksizliğe itenlere karşı Newroz'un özgürlük ruhunu liselerimizde, üniversitelerimizde, işçi atölyelerimizde örgütlemekten geçiyor.

Bugün de yükselecek olan "savaşa hayır" sesleriyle birlikte halkların kardeşliği için, baharın bizler için de geleceğine olan tüm inancımızla: Newroz pîroz be!

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