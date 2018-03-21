Özgürce tartışma hasreti TÜÖBİK'te giderildi

Marmara Üniversitesi'nden Evrim Sancı, ilk defa katıldığı TÜÖBİK'e dair düşüncelerini Genç Hayat için yazdı.

Evrim SANCI

Marmara Üniversitesi

Bu sene 16.'sı düzenlenen TÜÖBİK'e Marmara Üniversitesi'nden ilk defa katılan arkadaşlarımızın, kongrenin nasıl geçtiğine dair düşüncelerini merak ettik ve onlara TÜOBİK'e dair düşüncelerini sorduk.

ÖZGÜR DÜŞÜNCENİN OLDUĞU BİR ÖĞRENCİ KONGRESİ

İlk önce Marmara Üniversitesi'nde İktisat okuyan 3. sınıf bir arkadaşımıza sorduk:

"Benim için TÜÖBİK'te olmak neden anlamlı ve neyi ifade ediyor, açıklamak istiyorum. Üniversite öğrencisi olarak istediğim üniversite ortamında okumuyorum. Şu an hala öğrenciyken öğrenecek, soracak, konuşacak çok şey var. Bunu kongrelerde yapabiliyorsak bu kongrenin bir parçası olmalıydım. Daha öğrenciyken hayal ettiğim üniversite ortamını, özgür düşünceyi, merak ettiklerimi ve farklı fikirleri bulabileceğim bir öğrenci kongresinde olmalıydım. Hayatımda olanı yaşamak değil fikirlerimin peşinde koşabileceğim yerde olmalıydım. Bunun için attığım adımlardan biri TÜÖBİK. Hayatımın benim istediğim yönde gitmesini sağladığım bir adım oldu. Burada sunum yapabilmemi, kendi merak ettiğim konuyu merakla dinleyecek, soracak insanlarla buluşmamı sağladığı için TÜÖBİK'teki herkese çok teşekkür ederim.

'TÜOBİK İÇİN 16. AMA BENİM İÇİN İLK HEYECAN'

Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Sosyoloji okuyan bir arkadaşımız ile konuştuk: "'Varsayalım ki... Öğrenciler bir iktisat kongresi yapıyor' sloganı, aslında kongrenin bize bizim dilimizden sunacağı gerçekliğin habercisiydi. Kongreye katılmadan önce, burada alışılagelen bir kongre tipiyle karşılaşacağımız düşüncesini taşıyordum. Burada 'alışılagelen bir kongre tipi' tarifimi, karşımızda bir konuşmacı ve onu dinleyen bizler olarak açıklayabilirim. Ancak TÜÖBİK bunun aksine bizlere kongrede hepimizin birer konuşmacı olduğu, fikirlerimizi belirli sınırlar olmaksızın dile getirdiğimiz ve konuştuğumuz konulara birlikte çözüm yolları aradığımız bir alan sundu. Buna ek olarak TÜÖBİK, üniversitelerin bizlere sunduğu tartışma ortamlarının sınırlılığı ve günümüz koşullarının da etkisiyle bilimden çok kaygıya yer verdiğimiz hayatımızda öğrenciler için nefes aldırıcı bir alan yarattı. Kongrenin yapısından sonra kongrenin sunduğu ortama değinmek isterim. Bu yıl ODTÜ'nün ev sahipliğiyle 16.'sı gerçekleştirilen kongre, birçok yeni arkadaşlığı da beraberinde getirebiliyor. Ülkenin farklı noktalarından öğrencilerin buluşup üniversitelerindeki ortak problemlerini de dile getirmelerine olanak sağlıyor."

Marmara Üniversitesi ÇEKO 2. sınıf öğrencisinden Mine Maytalman ise düşüncelerini şöyle dile getirdi: "TÜÖBİK'te öğrencilerin yarattığı bu özgür ortam sayesinde düşünmemiz, herkesten farklı konular hakkında farklı fikirler edinmemiz sağlanmış oluyor. Güncel sorunları paylaşıp gelecekte neler yapabileceğimiz ya da ileride nasıl bir konumda olabileceğimiz hakkında fikirler edindim. Bu kongre konuları, güncel hayatımızdan kesitler olduğu için etkileyici sunumlar oldu ve bu kongre bitmiş olsa da bu bilgileri çevremde de münakaşa yoluyla diğer insanlarla da paylaşacağım. Herkesin fikirlerini almaya çalışacağım. Bu kongreyi hazırlayanlara teşekkür eder ve bu kongrenin sürekliliğinin devam etmesini isterim."

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