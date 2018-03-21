Mehmet Baransu davası görüldü

Kapatılan Taraf gazetesinde Mehmet Baransu ve dönemin yazıişleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın yargılandığı dava ertelendi.

Kapatılan Taraf gazetesinin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında, “Gülen’i Bitirme Kararı 2004 MGK’da Alındı” manşetine konu haberle ilgili olarak, haberi yazan Gazeteci Mehmet Baransu ile gazetenin Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Şevki Çoban’ın 52’şer yıl hapis istemiyle yargılandığı dava görüldü. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu bulunan Mehmet Baransu katıldı. Duruşmada Mahkeme Başkanı Mahir Merdun, Mehmet Baransu’ya, Avukatı Ahmet Emre Bayrak’ın istifa ettiğine dair dilekçe yolladığını söyledi. Son savunması sorulan Mehmet Baransu, “Ben kendime özel müdafi görevlendirilmesi konusunda görüşme yapıyorum. Müdafimle son savunmamı yapacağım, bu konuda süre verilmesini istiyorum” dedi.

MGK tutanaklarının gizli olduğunu, kararlarının gizli olmadığını savunan Baransu, kararların daha önce haber olduğunu savundu. Mahkeme, Baransu’nun avukat huzurunda son savunmasının alınması ve Odatv dava dosyasının istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 19:58

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