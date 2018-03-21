Tarihsel ve kültürel açıdan Newroz nedir?

'Tören, simge, siyaset: Türkiye'de Newroz ve Nevruz kutlamaları' kitabının yazarı Doç. Dr. Yücel Demirer tarihsel ve kültürel yanıyla Newroz'u anlattı.

Newrozun kökeninin tarım toplumuna dayandığını belirten Demirer, "Aslında bu gün baharın başladığı, gece ile gündüzün eşit olduğu bir gün. Doğanın uyanışının kutlandığı bir gün diyebiliriz. Ama halklar tarih boyunca doğa ile ilgili kutlamalarına sosyal ve siyasal etkinliklerini de ekliyorlar" dedi. Newrozun geçen yüzyıllar içinde nasıl boyut aldığını ve farklı kültürlerde kutlanış biçimlerine de örnekler veren Demirer, yakın dönem Newroz kutlamalarına dair de görüşlerini belirtti. (EVVRENSEL WEB TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 15:09

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