Bölge'de halk, Newroz alanlarında buluştu

Newroz, Bölge kentlerinde de coşkuyla kutlanıyor. OHAL baskısına aldırış etmeyen on binler alanları dolduruyor.

Newroz, Diyarbakır ve yurdun dört bir yanında olduğu gibi Bölge kentlerinde de coşkuyla kutlanıyor.

URFA

Mezopotamya Haber Ajansı’nın haberine göre Urfa’da Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Emek Partisi (EMEP) ve Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) öncülüğünde kutlanan Newroz için sabah saatlerinde yöresel kıyafetleriyle yola çıkanlar, Paşabağı mahallesindeki Newroz Alanı’na vardı. Alana polis kontrol noktasında aranarak giren Urfalılar, Newroz’u kutladı, Afrin operasyonunu eleştiren sloganlar attı. Alana Newroz’u kutlayan Kürtçe ve Türkçe pankartlar asıldı.

Çocuklarıyla birlikte alana gelen yurttaşlar, “Alanda arama var” denilerek bir süre kapıda bekletildi. Çok sayıda polisin yaptığı üst aramalarında HDP, DBP bayraklarının da aralarında olduğu çok sayıda pankarta el konuldu. “Dehaklara karşı çağdaş Kawalara bin selam”, “Newroz direniştir, faşizme karşı halkların baharıdır”, "Çiçekleri kopararak baharın gelmesini engelleyemezsiniz” yazılı pankartlar da içeri alınmadı.

Pankart ve bayrakların yanında sarı, kırmızı, yeşil flamalar ve kalemler de alana alınmıyor.

CİZRE

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nde (Banê Xanê) Bozalan Tesisleri’ndeki Newroz kutlamaları için binlerce kişi, talepleriyle alana akıyor. Kent merkezi sessizliğe bürünürken, çocukların birçoğu okulları boykot etti ve halkın tamamı kutlamalara katılmak için seferber oldu. Şırnak, Silopi, İdil, Uludere, Beytüşşebap ve Güçlükonak ilçesinden onlarca araçla Cizre’ye akan yurttaşlar, saatlerce polis kontrol noktalarında bekletildi. Servis araçlarının şoförleri hakaret ve tehdide maruz kalırken, araç içerisinde bulunanlar ise Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünden geçildi.

ARAÇLARA EL KONULDU, HALK YOLLARA DÜŞTÜ

Kent dışından katılımın yoğun olmasından dolayı polisler, seyyar kontrol noktaları kurdu. Silopi’den gelen bazı araçlara “Evrak eksik” gerekçesiyle el konuldu. Araçlardan indirilen yurttaşlar, yürüyerek Newroz alanına ulaştı. Newroz alanı girişinde, arama gerekçesiyle saatlerce bekletilen halk, sloganlarıyla Afrin operasyonuna tepki gösterdi.

KÜRTÇE PANKARTLARA EL KONULDU

Alan girişinde basın mensuplarının fotoğraf ve görüntülerini kontrol eden polis, alan dışında çekilen görüntüleri sildi. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan karar doğrultusunda, Newroz’a ilişkin slogan içeren Kürtçe pankartlara el konuldu.

Botan’ın yöresel kıyafetleri ile alanı doldurmaya başlayan kadınlar, zılgıt attı. Ellerinde, “Newroz pîroz be” ve HDP, DBP bayrakları taşıyan binler, sahneden seslendirilen türkülerle eşliğinde halaya çekiyor.

Sık sık, “Jin, jiyan, azadî” sloganlarının yükseldiği alanda, sokağa çıkma yasakları sırasında yaşamını yitiren kişilerin aileleri yerlerini aldı.

Diyarbakır'da Newroz coşkusu

NUSAYBİN

Fotoğraf: Mezopotamya Haber Ajansı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki yıl aradan sonra gerçekleştirilen Newroz kutlaması devam ediyor. 8 Mart Mahallesi’nde bulunan Cegerxwîn Parkı’nda gerçekleştirilen kutlama için sabah saatlerinde kentin dört bir yanından gelen binlerce kişi alanı doldurdu. Etrafı bariyerlerle çevrilen ve onlarca zırhlı araç yerleştirilen alana binlerin yanı sıra, HDP ve DBP il ve ilçe örgütleri ile HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca katıldı.

Kutlama alanı, HDP bayrakları ve üzerinde “Newroz pîroz be”, “8 Mart’tan Newroz’a özgürlük için alanlara” ve “Kawa’nın Newroz ateşini Nusaybin’de gürleştireceğiz” yazılı pankartlarla süslendi. Demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenlerin anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan kutlamaya katılım sürüyor.

KAYYIM’IN ‘NEVRUZ’U İPTAL!

Öte yandan kayyım atanan belediyenin Devrim Mahallesi’ndeki alanda yapmak istediği kutlamanın yapılmaması dikkat çekti. Daha önce Mardin Newroz Tertip Komitesi’nin kutlama yapmak için başvuru yaptığı ve iznin çıkmadığı alan boş.

BATMAN

Fotoğraf: Mezopotamya Haber Ajansı.

Batman’da binlerce kişi Newroz kutlamalarına katılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren Yeni Otogar yanında bulunan Newroz Alanı'na akın etti. Program başlamadan önce dört bir yanına “Newroz pîroz be” yazılı alanı dolduran binler, halay ve zılgıtlarla kutlamalara başladı.

Kadınlar alanda yöresel kıyafetleriyle renk cümbüşü yaratırken, Barış Anneleri ise Afrin'e destek amacıyla ellerinde zeytin dallarıyla alana giriş yaptı.

Tüm baskı ve engellemelere rağmen geri adım atmayan gençler ise Batman’daki kutlamaların belkemiği oldu. Sabah saatlerinden itibaren büyük bir coşkuyla alana gelen gençler, Cemal Süreya'nın şiirinden esinlenerek bir zamanlar Batman mitingleri için “Kürtler uçuyor” deyimini söylettikleri kuleleri yaparak, birbirlerini havaya fırlatıyor.

YÜKSEKOVA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Newroz kutlamaları başladı. İlçe stadyumunda yapılan Newroz'un hazırlıkları günler öncesinden başlarken sabahın erken saatlerinde köy, mahalle ve ilçe merkezinden halk alana akmaya başladı.

7'den 70'e katılımın yaşandığı Newroz alanına, "Azadiya jinê azadiya civakiyê ye" ile "Newroz pîroz be" pankartları asıldı. Kadınların renkli fistanları erkeklerin de şal û şepik ile geldiği alana, HDP Milletvekillileri Lezgin Botan, Dilek Öcalan DTK Divan Üyesi Selim Sadak, Barış Anneleri, TJA üyeleri de alandaki yerine aldı.

Alanda çekilen halay ile Newroz başlarken program; saygı duruşu, ateşin yakılması, konuşmalar ve müziklerle devam edecek. Polis ablukasına aldırış etmeyen halkın alana akışı ise devam ediyor. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 12:50

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