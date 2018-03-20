Barış Yarkadaş partili hakim listesini açıkladı

CHP'li Yarkadaş, AKP’de aktif rol üstlenmelerine rağmen hakim ve savcı olarak atanan avukatların görev yerlerini açıkladı: Çoğu Ankara ve İstanbul.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP’de aktif rol üstlenmelerine rağmen pazartesi günü çekilen kura sonucu hakim ve savcı olarak atanan avukatların görev yerlerini açıkladı.

Yarkadaş, “Ne ilginçtir ki; bir çoğu Ankara ve İstanbul’da görevlendirilmişler” diye konuştu.

Yeni atanan hakimlerin sadede 45 saniye süren mülakat sonucu sınavı geçtiklerini öne süren Yarkadaş şöyle konuştu:

“Yargı ve adalet kurumu hiç bu kadar örselenmemişti. AKP’li avukatlar yazılı sınavı geçebilsinler diye, önce 70 puan sınırını kaldırdılar. Çünkü AKP’li birçok avukat, hakim ya da savcı olabilmek için gereken 70 puana ulaşamıyordu. Sınavda 92 alanlar mülakatta elendi. 60 - 65 alanlar ise 45 saniye süren mülakatları kazandı. Referansı AKP olanlar, hakim ve savcı olarak atandı. Şimdi bu adaletsizlikten adalet mi çıkacak? Bu yargıçlar ve savcılar, adil bir mahkemenin değil ancak ak parti mahkemesinin birer üyesi olurlar”

‘BURADAN ADALET ÇIKMAZ’

Hakim ve savcı adaylarının Beştepe’ye getirilmesi ve görev yeri belirleme kuralarının burada çekilmesini de eleştiren Yarkadaş, “Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bir de AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı ayakta alkışladılar. O tablodan adalet değil adaletsizlik çıkar” tepkisini gösterdi.

Adalet Bakanlığının 45 saniyelik mülakatı geçmiş olmasına rağmen atama töreninde 60 adayı devre dışı bıraktığını da belirten Yarkadaş, “Bu kişilerin hangi gerekçeyle atanmadığı da açıklanmalıdır” çağrısını yaptı.

‘HSK NEDEN SUSUYOR?’

AKP il ilçe başkanları ile kadın kolları yöneticisi avukatların hakim ve savcı olarak atanmasının kabul edilemeyeceğini beliren Yarkadaş, “Yapılanlar HSK üyelerinin içine siniyor mu? HSK sessiz kalarak mesleğin etik ilkelerine sahip çıkamadığını göstermiştir ve iktidarın dayatmasına teslim olmuştur” ifadesini kullandı.

113 KİŞİLİK LİSTE

Kura sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avukatı AKP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Sema Cansu Bozkurt Sütçü Gümüşhane hakimliğine, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı Ahmet Karayiğit’in kızı Sevcan Karayiğit İstanbul cumhuriyet savcılığına, Mehmet Özhaseki’ye takipsizlik kararı veren Kayseri Cumhuriyet Başsavcısının yeğeni Serkan Başo, Samsun cumhuriyet savcılığına, Mustafa Lütfi Tombaloğlu’nun oğlu Onur Tombaloğlu Kilis hakimliğine, AKP Giresun İl Yönetim Kurulu üyesi Açelya Kahya, Reyhanlı hakimliğine atandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 16:50

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