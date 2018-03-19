Adana'da 3 kişi 'gizli tanık' beyanlarıyla tutuklandı

Mersin'de bir hafta önce gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü 'gizli tanık' beyanlarıyla Adana’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana Karataş Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mersin'de 13 Mart'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan aralarında Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Mersin İl Meclisi Eş Sözcüsü Selahattin Güvenç, kayyım atanan Akdeniz Belediyesi'nin eski çalışanları Kerime Çağlar, Orhan Turan, Şerife Karabağ, Roza Yaruk, Menice Ürün Yaşar, Tülay Aydemir, Gülbahar Güzel, Çiçek Bakrak, Dilan Dayanan, Besime Yağ ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi daha Karataş İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından bugün Karataş Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan Bakrak ve Dayanan serbest bırakılırken 11 kişi "gizli tanık" beyanları gerekçe gösterilerek "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle sorgu hakimliğine sevk edildi.



Hakimlik, 8 kişiyi adlı kontrol şartıyla serbest bırakırken; Karabağ, Yaşar ve Güzel'i "gizli tanık" beyanlarını gerekçe göstererek "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutukladı. (Adana/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 21:10

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