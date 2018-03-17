NTV Spor yayın hayatına veda etti

17 Mart 2008'den beri yayın hayatını sürdüren NTV Spor bugün itibarıyla yayın hayatını sonlandırdı.

17 Mart 2008'de yayın hayatına başlayan NTV Spor, bugün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasının ardından son kez Yüzde 100 Futbol programıyla yayın yaptı. Programın akabinde yayın hayatını sonlandıran NTV Spor'un yerine DMAX yayına başladı.

17 Mart 2008'de yayın hayatına başlayan NTV Spor'un son yayını, Fenerbahçe-Galatasaray maçının hemen ardından ekrana gelen Yüzde 100 Futbol programıyla gerçekleşti. Kanalı, NTV Spor'un ekran yüzleri Murat Kosova ve Rıdvan Dilmen kapattı. Saatler 22.30'u gösterdiğinde NTV Spor'un yerine DMAX yayına başladı. Discovery Communications’ın bünyesinde yayına başlayacak olan DMAX, NTV Spor'un frekansıyla 22.30'dan itibaren yayına başladı. (MEDYA SERVİSİ)

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