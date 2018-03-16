'Betra işçilerinin kararlılığını sınamayın'

Betra işçileri kendilerine verilen sözlerin tutulmaması üzerine Cam Keramik-İş yöneticileriyle fabrika önünde basın açıklaması yaptı (Foroğraf: Arşiv)

Sakarya Pamukova’da bulunan Betra Prefabrik’te taleplerinin karşılanacağı sözü üzerine iş bırakma eylemini sonlandırarak işbaşı yapan işçilere verilen sözler tutulmadı. Fabrika önünde açıklama yapan DİSK/Cam Keramik-İş yöneticileri ve üyeleri patrona “İnattan, baskı yapmaktan vazgeçin. Betra işçileri haklarını kazanmakta kararlıdır ve bu kararlılığı sınamak isteyenler sonunda yanıldıklarını görecekler” uyarısında bulunarak masa başında anlaşma çağrısı yaptı.

Fabrika önünde yapılan açıklamayı okuyan DİSK/Cam Keramik-İş Genel Sekreteri Ergin Ay, “Betra AŞ fabrikasında çalışan 40 işçimiz, ücretlerine bu yıl da zam yapılmaması ile ilgili memnuniyetsizliklerini dile getirdiklerinde, fabrika müdürü taleplerini yazılı hale getirmelerini istemişti. Uzun yıllar bu işletmede ağır koşullarda asgari ücretlerle çalışan üyelerimiz aralarında topladıkları imzaları idareye verdiklerinde ise işveren üç işçi arkadaşımızı işten attı. Bunun üzerine 5 Şubat öğleden sonra, meşru ve yasal haklarını kullanarak eyleme geçen üyelerimiz, üç gün sonra işverenin başka kimsenin atılmayacağı, ücretlerde iyileştirme yapılacağı, sendikal haklara saygı göstereceği sözünü vermesi üzerine yeniden üretime başladılar” dedi.

‘PATRON İŞÇİLERİN BİRLİĞİNİ HEDEF ALIYOR’

Patronun sözünü tutmadığını belirten Ergin Ay, şöyle devam etti: “Üyelerimizin bir kısmına 40 ile 140 lira arasında değişen oranlarda komik zamlar yapılmış, bir kısmına ise hiç zam yapılmamıştır. İşveren bu şekilde işçi arkadaşlarımız arasında birliği bozmayı ve birbirine düşürmeyi amaçlamaktadır. Diğer taraftan üyelerimizi sendikadan istifa etmeye zorlamakta ve işçi temsilcilerine tutanaklar tutarak baskı altına almak istemektedir.”

Betra patronunun OHAL’e güvenerek keyfine göre, yasa ve hukuk tanımadan canının istediği her şeyi yapabileceğini sandığını dile getiren Ay, “İşçilerimizin, zam almayan arkadaşlarını umursamadığını ve yeni bir işten atma olursa, üretimden gelen gücünü kullanmak da dahil yeniden eyleme geçemeyeceklerini varsayanlar çok yanılıyorlar. Betra işçileri haklarını kazanmakta ve birliğini korumakta kararlıdır ve bu kararlılığı sınamak isteyenler sonunda yanıldıklarını görecekler” dedi. Ay patronu inadından vazgeçerek sorunları masa başında çözemeye çağırdı. (Sakarya/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 21:34

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