Habertürk Ankara Eki’ni kapatttı

Habertürk Gazetesi Ankara Ekini, kapatma kararı aldı, 7 gazeteci işten çıkarıldı.

Ciner Medya Grubu’na ait Habertürk Gazetesinin Ankara Eki maliyet gerekçe gösterilerek kapatıldı. Bir süredir ekonomik sıkıntıların yaşadığı belirtilen gazete için Ankara Ekinin kapatılma kararı alınması nedeniyle çalışanlar da işten çıkarıldı.

Haber Müdürü ile birlikte toplam 8 kişinin çalıştığı Ankara Ekinde, 7 gazetecinin işine son verildi. Habertürk gazetesi geçen yıl da “maliyetleri azaltma” gerekçesiyle Ankara, Adana ve İzmir matbaalarını kapatmış, HT Egeli ekinde de aynı sebeplerle 10 kişinin işine son vermişti. (Ankara/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 14:09

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