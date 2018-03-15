'55 milyon seçmen için 500 milyon zarf siparişi verildi'

YSK’nin 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı, genel ve yerel seçimlerde oy kullanacak 55 milyon seçmen için 500 milyon zarf sipariş ettiği iddia edildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı, genel ve yerel seçimler için hazırlıklara başladı. YSK'nin 55 milyon seçmen için 500 milyon zarf sipariş ettiği iddia edildi.

Yasa gereği zarflar seçmen sayısının yüzde 18'i oranında daha fazla basılıyor. Bu durumda yaklaşık 130 milyon zarf gerekiyor.

YSK'nin Devlet Malzeme Ofisi'ne (DMO) 500 milyon adet seçim zarfı siparişi verdiği öne sürüldü. Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, Sayıştay'ın hazırladığı raporla ortaya çıktığı belirtilen durumu değerlendiren CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, şu ifadeleri kullandı:

"YSK'nın DMO'ya 500 milyon adet seçim zarfı sipariş etmesi büyük şaibe yaratır. Biz seçimlerde hile yapılacağını dile getiriyoruz. Son yasa ile sandık kurulu mührü olmayan zarflar da kabul edilecek. Bu gelişme adeta bizi doğruluyor. 500 milyon adet seçim zarfı ne yapılacak? TBMM'ye bu konuda önerge de verdim."

130 MİLYON GEREKİYOR

Üç seçimde her seçmen, iki ayrı zarf kullanacak. 55 milyon seçmen için 110 milyon zarf gerekiyor. Yasa gereği zarflar seçmen sayısının yüzde 18'i oranında daha fazla basılıyor. Bu durumda yaklaşık 130 milyon zarf gerekiyor.

7 Haziran 2015 seçimlerinde fazla basılan oy pusulaları ve zarfları tartışma konusu olmuştu. YSK, 2015 genel seçimlerinde 53 milyon 741.838 seçmen için 73 milyon 988.955 oy pusulası bastırmıştı. O dönem YSK Başkanı Sadi Güven, "Yasa gereğince fazla basılan oy pusulaları ve kullanılmayanlar da yine siyasi partilerin tutanağıyla geri toplanıyor" demişti. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 11:39

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