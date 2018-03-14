KHK ve soruşturmalarla işsiz kalan hekimler ‘Limon sattı'
Tıp Bayramında KHK’lerle, soruşturmalarla işsiz kalan hekimler, işsizliği ve güvencesizliği protesto için Sağlık Bakanlığı önünde 'limon sattı'
14 Mart Tıp Bayramında KHK’lerle, güvenlik soruşturmalarıyla işsiz kalan hekimler Sağlık Bakanlığı önündeydi. Limon satarak “KHK’lerle işsiz kalmayı, güvencesizliği, ihraçları protesto ediyoruz” diyen hekimlere CHP Manisa milletvekili Tur Yıldız Biçer de destek verdi.
İşsiz kalan hekimler 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Sağlık Bakanlığı önündeydi. Bakanlık önünde limon satan hekimlere CHP Manisa milletvekili Tur Yıldız Biçer de destekte bulundu. Hekimler, “Uzmanlık eğitimi alırken eğitimimize devam etmemiz engellendi. 14 Mart Tıp Bayramında KHK’lerle işsiz kalmayı, güvencesizliği, ihraçları protesto ediyoruz, limon satıyoruz. Yılmayacağız. Güvenlik soruşturmalarına, ihraçlara, baskılara boyun eğmeyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)