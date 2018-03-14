Bodrum Yurttaş İnisiyatifi'nden muhalefet partilerine çağrı

Bodrum Yurttaş İnisiyatifi demokratik kitle örgütlerine ve partilere demokrasi, hukuk, hak ve özgürlükler etrafında bir araya gelme çağrısında bulundu

16 Nisan 2017 referandumu sonrasında oluşan politik ortamın yarattığı endişeler üzerine Bodrum’da, farklı aidiyet ve siyasi görüşten insanların kurduğu Bodrum Yurttaş İnisiyatifi yaptığı açıklama ile demokratik kitle örgütlerine ve muhalefet partilerine demokrasi, hukuk, hak ve özgürlükler etrafında bir araya gelme çağrısında bulundu.

CHP, HDP ve İyi Parti ilçe yönetimleri ile bir araya gelen Bodrum Yurttaş İnisiyatifi düşünce ve taleplerini dile getirdi. Toplantılarda, anti-demokratik tek adam rejiminin demokratik yoldan sonlandırılarak eksikleri giderilmiş gerçekten demokratik bir parlamenter düzenin tesis edilmesi için yan yana gelinmesi gerektiği belirtildi.

Demokrasi önündeki engellerden olan OHAL ve KHK düzenin kaldırılması için en öncelikli talep olması gerektiğinin dile getirildiği açıklamada "Yerel seçimlerde, belediyelerin mevcut iktidarın elinden alınması veya halen muhalefetin elinde bulunan belediyelerin mevcut iktidara kaptırılmaması için halkın oy verme eğilimine göre hangi muhalif partinin adayı önde geliyorsa, bu adayın diğer muhalif partiler tarafından desteklenmesi uygun olur düşüncesindeyiz. Aksi takdirde, geçmişte yaşanan olumsuz deneyimleri dikkate alarak, birçok yerde muhalif oyların bölünmesinden iktidarın faydalanmasını kuvvetli ihtimal görüyoruz" denildi.

Başkanlık seçimlerine de değinildiği açıklama şöyle sürdürüldü "İkinci tura iktidarın adayı da kaldığı takdirde, diğer aday üzerinde tüm demokratik güçlerin ittifak oluşturmasını elzem görüyoruz.Tüm demokratik güçlerin, seçimlerde iş birliğinin yanısıra, sandık güvenliğini her türlü ihtimali hesaplayarak sağlamak için eşgüdüm içerisinde çalışmalarını ve bunu seçmenlerle paylaşmalarını bekliyoruz".

UYUM YASALARI İLE İLGİLİ ÇALIŞTAY TALEBİ

Açıklamada ayrıca mecliste görüşülmesi beklenen uyum yasaları konusunda Bodrum'da muhalefet partinin temsilcilerinin katılımı çalıştay düzenlenmesi çağrısında bulunuldu. Çalıştayda yasanın muhtemel sonuçları ve alınabilecek önlemler hakkında halkı bilgilendirme yapılması gerektiği talep edildi. (Muğla/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 13:13

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