8. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri 26 Mart'ta tarihinde Nâzım Hikmet Kültür Merkezi-Yıldız Kenter Salonu’nda yapılacak törenle verilecek.

Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri bu yıl 8. kez düzenleniyor. 26 Mart Pazartesi Yeni Mahalle Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür Merkezi-Yıldız Kenter Salonu’nda saat 20.00 de gerçekleşecek törende Ankara’da sahnelenen ve Anadolu’dan Ankara’ya gelerek perde açan tiyatro topluluklarındaki sanatçılar ödüllendirilecek.

8. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri hakkında konuşan Kerem Alışık, “Sadri Alışık Anadolu Oyuncu Ödülleri”ni büyük bir titizlikle ve istikrarla sürdürebilmenin gurur ve mutluluğunu, sanata gönül vermiş dostlarımız ve meslektaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Ödüle aday olan arkadaşlarıma başarılar diliyor, onlarla aynı heyecanı paylaşıyorum” dedi.

Bu yıl “Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü” Türk edebiyatının öncü kadınlarından olan Yazar Ayla Kutlu’ya, Onur Ödülü ise, “Harika Çocuk” olarak tanınan Keman Virtüözü Sanatçı Suna Kan’a verilecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 20:51

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