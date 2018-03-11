Başbakan, CHP'nin sitesinden haber sildirdi

CHP'li Barış Yarkadaş, internet sitelerinde yer alan 'imar kıyağı' açıklamasının Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla engellendiğini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Başbakan Binali Yıldırım'a özel sözleşmeyle imar kıyağı” başlıklı açıklamasının yer aldığı 22 internet sitesinin ilgili linkine erişim engeli getirildiğini açıkladı. Erişim engeli getirilen sitelerden bir tanesi de CHP’ye ait. Karara tepki gösteren CHP'li Yarkadaş, “Bu kararı alan hakim ile kararı aldırtan Başbakan Yıldırım, aslında TBMM Genel Kurulu'na girmiş ve milletvekili konuşma yaparken mikrofonunu kapatmıştır. Yaptıkları anayasal suçtur. Bunun başka bir anlamı yoktur” dedi.

Avukatları Turan Aydoğan ile Mustafa Kemal Çiçek'in kararın ellerine ulaşmasının ardından hakimliğe giderek hemen itiraz ettiğini açıklayan Yarkadaş, toplamda 22 sitedeki habere erişim engeli getirildiğini duyurdu.

‘GERÇEKLERDEN KORKANLAR SANSÜRE DOYMUYOR’

Sansüre uğrayan açıklamasında Başbakan Binali Yıldırım'a hakaret ya da iftira unsurunun olmadığını belirten Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Yıldırım ailesine yapılan kentsel dönüşüm kıyağını belgesi ve fotoğraflarıyla ortaya koydum. Ve o bölgenin halkının nasıl mağdur edildiğini anlattım. Açıklamamda, bir yanda özel sözleşme ile imar kıyağı yapılan Yıldırım, diğer yanda ise yerinden yurdundan edilen Fikirtepe halkının durumu vardı. Yıldırım bu gerçek görünmesin diye hakime talimat vererek haberi sitelerden sildirdi. Gerçeklerin duyulmasından korkanlar, sansüre doymuyorlar.”

HABERİN ENGELLENDİĞİ 21 SİTE

birgun.net, fikirtepem.com, cumhuriyet.com.tr, odatv.com, toplumsal.com.tr, egeninsesi.com, gercekmuhabir.com, gazetekritik.com, gercekgundem.com, yedi24.net, muhalifhaberler.com, haberpres.com, haber.sol.org.tr, toplumsal.com.tr, siyasetcafe.com, halkweb.com, akithaber.com, haberiniz.com.tr, siyasalbirikim.com, chp.org.tr ve jurnalci.com adlı sitelerde yer alan haberlere erişim engeli getirildiğini açıklayan Yarkadaş, “Yaklaşık iki milyon kişinin bir gün önce okuduğu haberin yerinde şimdi yeller esiyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Başbakan Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım’ın İstanbul Kadıköy Fikirtepe kentsel dönüşüm alanındaki arsaları için özel sözleşmeler yapıldığını açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mart 2018 15:48

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