Karaburun’da RES şirketinin lisansı kesin olarak iptal edild

Karaburunluları umutlandıran bir mahkeme kararı geldi. Lodos RES şirketinin üretim lisansının iptali kararı, Danıştay tarafından da onandı.

Özer AKDEMİR

İzmir

Karaburun'da faaliyet gösteren Lodos Enerji şirketinin RES üretim lisansının iptal kararı Danıştay tarafından onaylandı. Karaburunluların avukatı Cem Altıparmak, mahkeme kararlarına rağmen Şubat ayında 3. kez verilen ÇED olumlu belgesinin dava açmaya gerek kalmadan bakanlık taarfından geri alınması gerektiğini dile getirdi.

YARIMADA’NIN YÜZDE 61'İ RES FİRMASINA TAHSİS EDİLDİ

Karaburun Yarımadası’nın yüzde 61’i 2005 yılında “Karaburun RES Projesi” için tek bir firmaya tahsis edilerek “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmişti. EPDK, 2011 yılında bu karara dayanarak firmaya üretim lisansı vermiş, firma da bölgeye 50 RES tribünü kurmuştu. EPDK 2014 tarihinde de yine aynı tarihli “ÇED Gerekli Değildir” kararına dayanarak, projenin 47 adet türbinlik kapasite artış talebini de onaylamış ve üretim lisansını güncellemişti. Karaburun Yarımadası’nın doğal, kültürel ve ekonomik yaşamı üzerinde geri dönüşü mümkün olmayan ağır tahribata yol açan ve açacak olan bu kararlara karşı, türbinlerle çevrelenen Yaylaköy sakinleri başta olmak üzere, Karaburun Yarımadası 13 köy ve mahalle muhtarının üyesi olduğu Karaburun Çevre Kültür ve Turizm Birliği ile Karaburun Kent Konseyi temsilcileri, Üretim Lisansı’nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmıştı.

LİSANS İPTALİNE KESİN ONAMA

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, “hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç zararına yol açacağı" gerekçeleriyle 2015 yılında işlemin yürütmesini durdurdu. Bu kararın ardından Ankara 8. İdare Mahkemesi de 47 adet ilave türbinle ilgili üretim lisansını iptal etti. Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin kararının, EPDK tarafından temyizi sonucu Danıştay 13.Dairesi'nin kararı ile bozulmuş ve üretim lisansı yeniden geçerli hale gelmişti. Bu gelişme üzerine, Karaburunlu davacıların vekili Av. Cem Altıparmak tarafından bozma kararının kaldırılması ve bir önceki iptal kararını onanması için yeniden Danıştay 13. Dairesi'ne başvuruda bulunulmuştu. Geçtiğimiz aylarda görülen dava sonrası Karaburunlu davacıların karar düzeltme başvurusunu kabul eden Danıştay 13. Dairesi, Ankara 8.İdare Mahkemesi'nin üretim lisansını iptal eden kararını kesin olarak onayladı.

BAKANLIK ÇED OLUMLU KARARINI DERHAL ÇEKMELİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Karaburun Kent Konseyi, "Danıştay'ın bu kararıyla birlikte Lodos Karaburun elektrik A.Ş.'nin hukuken geçerli ve yürürlükte olan bir üretim lisansı kalmamıştır. Firmanın geçerli bir üretim lisansı olmadığı sürece ÇED başvurusunda bulunması ve bu başvuruya ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED sürecini başlatması, ÇED hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verebilmesi hukuken mümkün değildir" dedi. Üretim lisansı iptal edilen firmaya geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde 3. kez ÇED olumlu belgesi verildiğini, hukuka aykırı hareket ettiğini aktaran Kent Konseyi "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hukuken yok hükmünde olan ÇED olumlu kararının derhal geri çekerek iptal etmesini talep ediyoruz" dedi.

Davanın avukatı Cem Altıparmak ise bu kararla birlikte Lodos AŞ'nin hukuken geçerli üretim lisansı kalmadığından 27 şubatta 3.kez verilen ÇED olumu kararının, bizi dava açmaya zorlamadan bakanlıkça geri çekilerek iptal edilmesi gerekir" dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mart 2018 21:20

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