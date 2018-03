‘8 Mart’ta dayanışma ve mücadeleyi büyüteceğiz’

Kadınlar, her yerde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe hazırlanıyor.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonunda (KESK) hem sendikal hem de eşit temsiliyet mücadelesi yürüten kamu emekçisi kadınlar, bu yıl 8 Mart’ı “Emek, eşitlik ve barış hakkımızın peşindeyiz” sloganıyla kutluyor. KESK üyesi emekçi kadınlar, Antep’te Demokratik Kadın Platformu ile kadın dayanışmasını büyütüp birçok etkinlik düzenleyecek.

‘YILMADIK VE YILMAYACAĞIZ’

Kadınların çalışma alanlarında, sokakta, ailede ve toplumda her geçen gün biraz daha sömürüye, baskıya ve şiddete uğradığını belirten Eğitim Sen Şube Sekreteri Sara Alagöz, kadınların toplumda var olabilmek için her alanda çok büyük bir emek gösterdiğini söyledi. Toplumda, erkeğin her zaman bir adım önde konumlandığını, kadının ise her anlamda geri planda tutulduğunu ifade eden Alagöz, “Eşitsiz bir toplumda yaşıyoruz. Kadınların, emek ve eşitlik mücadelesine günümüzde daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Kadınlar toplumda gün geçtikçe biraz daha çok eziliyor. 2017 verilerine baktığımız zaman kadın cinayetlerinde, tacizlerde, istismarlarda sürekli bir artışın olduğunu görüyoruz. Biz bu haksızlıkların giderilmesi, kadına yönelik ayrımcılığa son verilmesi için 8 Mart’ta alanlarda olacağız. Birçok kadın emekçi arkadaşımız KHK’lerle işsiz kaldı, ancak hiçbiri yılmadı. Şu anda hepsi kendi ayakları üzerinde durmaya devam ediyor. KESK’li kadınlar olarak hiçbir zaman yılmadık ve yılmayacağız” diye konuştu.

‘8 MART MÜCADELEYİ BÜYÜTMENİN VAKTİDİR’

BES Şube Sekreteri Sevgül Özdemir de kadınlar olarak adil, eşit, özgür ve barış içerisinde bir ülkede yaşamak istediklerini ve bu talepleri yerine getirilinceye kadar da susmayacaklarını söyledi. Çocuk istismarlarının, kadın tecavüz ve istismarlarının yaşanmadığı bir yaşam için çabaladıklarını dile getiren Özdemir, “8 Mart, mücadeleyi büyütmenin tam vaktidir. İsteklerimiz bizim en temel haklarımızdır. Bu yıl ki 8 Mart’ta KESK’li kadınlar olarak Antep Demokratik Kadın Platformu çatısında kadın dayanışmasını güçlendirerek dolu dolu geçireceğiz” dedi.

Antep Demokratik Kadın Platformunun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı şöyle:

* 6 Mart 13.30’da Merkez Postahane’de, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, tutuklu vekiller ve KESK’lilere mektup gönderilecek.

* 8 Mart’ta Demokratik Kadın Platformu adına basın açıklaması düzenlenecek.

* 10 Mart 12.00’de Eğitimsen Şube binasında kadın şöleni düzenlenecek. (HABER MERKEZİ)

TUTUKLU KADINLARA KART GÖNDERDİLER

Şırnak’ta, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Kadın Meclisi üyeleri, 8 Mart etkinlikleri kapsamında farklı cezaevlerinde tutuklu bulunan kadınlara kart gönderdi.

DİYARBAKIR’DA MİTİNG İÇİN BİLDİRİ DAĞITILDI

Dicle Amed Kadın Platformu (DAKP) üyesi kadınlar, 8 Mart Perşembe günü Diyarbakır 5 Haziran Demokrasi (İstasyon) Meydanı’nda düzenlenecek mitingin çalışmaları kapsamında Dicle Üniversitesi Kampüsünde bildiri dağıttı. Kadınların 8 Mart’ını kutlayan DAKP üyeleri, 8 Mart mitinginin coşkulu geçmesi için katılım çağrısında bulundu. Kampüs duraklarındaki öğrencilere bildiri verip mitinge davet eden DAKP üyeleri, Dicle Üniversitesi Hastanesi önünde de bir süre bildiri dağıttı. (HABER MERKEZİ)

‘BARIŞ SÜREÇLERİNDE KADINLARIN KATILIMI ÖNEMLİ OLMUŞTUR’

Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP) 8 Mart etkinlikleri kapsamında “1325 Kadınlar, Barış, Güvenlik” konulu panel düzenledi. Panel’de başarılı barış süreçlerinde kadınların önemine dikkat çekildi.

Sabancı Üniversitesi Akademisyenlerinden Ayşegül Betül Çelik, Eski CHP Milletvekili, Gazeteci Melda Onur ve Fatma Bostan Ünsal’ın panelist olarak katıldığı etkinliğe DAKAP bileşenleri, Gazeteci-Yazar Nurcan Baysal ve çok sayıda kadın katıldı.

Panel’de konuşan Ayşegül Betül Çelik, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun 1325 sayılı kararına değinerek, BM üyesi her ülkenin bu kararı hayata geçirmek için eylem planı yapması gerektiğine dikkat çekti. 1325 sayılı karara detaylı olarak değinen Çelik, “Bu kararla kadınlar ve kız çocukları savaştan farklı etkilenir ve barış sürecine katılmaları önemlidir der” diye konuştu. Çelik, “Dünyada 73 ülkenin ulusal eylem planı var fakat bu planları harekete geçirmek için bütçe ayırmıyor. Bu karara uymamanın önündeki en önemli etken ataerkil düşünce” dedi.

‘KADINLAR BARIŞTA BAŞARILI’

Kadınların barışta başarılı olmalarının nedenlerini örneklerle anlatan Fatma Bostan Ünsal ise, BM kararına rağmen barış masasında kadınların olmadığını dile getirdi. Barış sürecinde kadınların başarılı olmasının nedenlerinden bahseden Ünsal, “Kadınlar herkesi kapsayacak bir dil bulabiliyor ve savaşta yaşadıklarını hikayeleştirerek geniş kesimlere erişebiliyor” diye ifade etti. Başarılı olan barış süreçlerine değinen Ünsal, “Başarılı barış süreçlerinin hepsinde kadınların katılımı etkili olmuştur. Türkiye kadın hareketi bu anlamda uluslararası hareketin bu alandaki çalışmasına dikkat etmeli ve uluslararası yardımın bu süreçlerde etkili olabileceğini göz ardı etmemeli” dedi.

‘KADINLAR SOSYAL HAKLARINI KORUMALI’

Son olarak konuşan Melda Onur da, “Barışı savaş zamanında konuşmak zordur, risklidir ama barış sürecinde bunu başaranlar el üstünde tutulur. Kadınlar barış ellerinden gittikten sonra değerini anladı ve bunun üzerine konuşmaya başladı. Kadınların barış mücadelesi hiç azımsanamayacak düzeyde vardır. Güvenlik politikalarında karar verenler kadınlar olsaydı silah alımı yerine eğitimi desteklenirdi” dedi. Toplumsal barışa değinen Onur, sosyal hakların önemine değinerek, “Bölgenin can yakıcı sorunlarından biri ana dilde eğitim ve bu sosyal bir haktır. Barış olur ama barış masasına oturan kadın bunu korumalı” dedi. Panel soru cevap kısmının ardından sonlandırıldı. (Diyarbakır/EVRENSEL)

ARTVİN’DE 8 MART GÖZALTISI

Artvin’de bir pazar yerinde 8 Mart Dünya Kadınlar gününe yönelik bildiri dağıtımı yapan Nar Kadın Dayanışması üyesi dört kadın polis tarafından ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Yaşanan gelişmeyi “Artvin’de pazar yerinde #8Mart çalışması yapan 4 arkadaşımız OHAL gerekçe gösterilerek emniyete götürülüyor” ifadeleriyle Nar Kadın Dayanışması sosyal medya hesabından duyurdu. (ARTVİN)

İZMİR’DE KADINLARDAN 8 MART’A ÇAĞRI

İzmir Kadın Platformu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Platform adına basın açıklamasını okuyan Tijda Kılıç, AKP iktidarının her gün çocuk istismarını, kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini, savaşı meşrulaştırmaya çalıştığını belirterek, “Yaşamlarımıza ve haklarımıza yönelik hiçbir saldırıları kabul etmediğimiz için 8 Mart’ta alanlardayız” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

ANTALYA’DA 8 MART’A İKİNCİ YASAK

Antalya Kadın Platformunun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü kutlamaları dâhilinde, 5 Mayıs günü yapmak istediği basın açıklaması polisin müdahalesi ile yapılamadı

Antalya Kadın Platformu daha önce eylem yapılacağı alanları, konusunu ve saatini bildirerek bir eylem haftası hazırladı. Cezaevlerinde yatan kadınlara Güllük postanesinden dayanışma kartı atmak için kadınlar postane önüne geldi. Burada basın açıklaması yapmak isteyen kadınlar çevik kuvvet polisleri tarafından engellendi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamalar dahilinde 3 Mart günü, Antalya Kadın Platformunun yapmak istediği açıklamaya Valilik güvenlik gerekçesi ile izin vermemişti. (Antalya/EVRENSEL)

Kadınlar, savaşa, OHAL' e, cinsiyetçiliğe karşı sokakta

SES ÜYELERİNDEN 8 MART ETKİNLİĞİ

SES İstanbul Anadolu Şubesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde etkinlik düzenledi.

Etkinliğin açılış konuşmasını SES Anadolu Şubesi Eş Başkanı Nurdan Gürer yaptı. 8 Mart’ın tarihçesini hatırlatan Gürer, 161 yıl önce 40 bin dokuma işçisi kadının talebinin hala sıcak bir gündem olduğunu, ağır çalışma koşullarının, fazla mesailerin, ücretlerin yükseltilmesi talebinin 161 yıl önce de bugün de geçerliliğini koruduğunu söyledi. Gürer, “129 kadın işçinin ölümü ve yürüttükleri mücadele bize gösteriyor ki bugün, onların bize verdikleri mücadelenin eseridir” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Daha sonra konuşan halk sağlığı uzmanı, yazar ve şair Ayşegül Tözeren ise dünyada ve Türkiye’de kadın sağlık emekçilerinin bugüne kadar yaşadığı sorunlar ve vermiş oldukları mücadelelerden örnekler verdi. Tözeren, “Hem sağlık alanında hem de toplumsal yaşamda bu sorunları aşmanın yolu kadınların birliğinden geçiyor” dedi.

Etkinlik, sinevizyon gösterimi ve katılımcı kadınlara hediye dağıtılmasının ardından sona erdi. (İstanbul/EVRENSEL)

